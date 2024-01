Hinweise auf Tötungsdelikt nach Leichenfund in Wien

Wien - Nach dem Fund von Leichenteilen im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf verdichten sich die Spuren, dass es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt handelt. "Die vorläufigen gerichtsmedizinischen Befunde lassen den ersten Schluss zu, dass es sich bei der Todesursache des Mannes um ein Tötungsdelikt handeln dürfte", gab die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Hinweise zur Identität des Mannes von einer DNA-Analyse.

Pakistan greift als Vergeltung Separatisten im Iran an

Islamabad - Pakistan hat als Reaktion auf Angriffe des Iran seinerseits Stellungen belutschischer Separatisten im Nachbarland beschossen. Der Angriff auf die Provinz Sistan-Belutschistan am Donnerstag habe Extremisten gegolten, wie das pakistanische Außenministerium mitteilte. Die Streitkräfte seien weiter in "in extrem hoher Alarmbereitschaft". China und Türkei mahnten umgehend, die Lage nicht weiter zu verschärfen.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Schwechat/Wien - Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen erwartet. 2025 könnte dann der Passagierrekord aus 2019 von 31,7 Millionen fallen, wie Vorstand Julian Jäger am Donnerstag erklärte. Eine Entscheidung zur dritten Piste soll bis 2026 fallen.

Mordversuchprozess gegen 86-Jährigen Wiener gestartet

Wien - Ein 86-jähriger Mann hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht den Vorwurf des versuchten Mordes am eigenen Sohn bestritten. "I wollt' eahm nur schreck'n, i wollt' ja nur in Ruah fernschauen", sagte der Angeklagte. Der Sohn und seine Ehefrau hätten sich gegen ihn verschworen: "Die zwa hoit'n z'samm. Gegen die zwa hom's ka Chance." Die letzten zwei Jahre seien "die Hölle für mi g'wes'n".

Ukraine und Russland melden neue Luftangriffe

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut zahlreiche gegenseitige Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Nacht auf Donnerstag 22 von 33 Drohnen abgeschossen, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Einige Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Die russischen Behörden wiederum berichteten über Beschuss mit Drohnen und Raketen von ukrainischer Seite. Russland habe vor allem die östlichen und südlichen Regionen des Landes attackiert, hieß es aus Kiew.

Massenweise Schnee in Deutschland

Frankfurt am Main/München - Starker Schneefall und Glatteis haben für ein Verkehrschaos in mehreren deutschen Bundesländern gesorgt und das öffentliche Leben beeinträchtigt. In Hessen und Rheinland-Pfalz blieben seit Mittwochabend zahlreiche Autos in bis zu 50 Kilometer langen Staus auf Autobahnen stecken, in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fiel auch am Donnerstag der Präsenzunterricht in Schulen aus. Zudem gab es Unfälle.

Bauerndemo in Wien sorgt für Streit zwischen ÖVP und FPÖ

Wien - Für den morgigen Freitag kursieren im Internet Aufrufe zu einer Bauerndemonstration in Wien am Ballhausplatz, was mittlerweile die Wogen zwischen ÖVP und FPÖ hochgehen lässt. Angemeldet wurde die Stand-Demo von der FPÖ, das Motto lautet "Zukunft unserer Landwirtschaft". Die FPÖ geht von 200 bis 300 Teilnehmer aus, geht aus der Anmeldung hervor. Die Polizei erwartet während der Kundgebung keine Verkehrsbehinderungen, aber bei der An- und Abreise der Traktoren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red