Signa - Elbtower-Projektgesellschaft meldete Insolvenz an

Hamburg - In der Signa-Immobiliengruppe gibt es einen weiteren Insolvenzfall. Die Eigentümerin des Elbtower-Grundstücks, die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, hat nach Angaben der Stadt Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. Damit könne die Stadt nun ihr Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am Freitag mit. Seit Ende Oktober herrscht auf der Elbtower-Baustelle Stillstand.

Israel: Ranghohes Jihad-Mitglied im Gazastreifen getötet

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein ranghohes Mitglied der Terrororganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen getötet. Wael Abu Fanounah sei stellvertretender Chef der Propagandaeinheit des Islamischen Jihad gewesen und am Donnerstag bei einem Luftangriff auf ein Haus getötet worden, teilte die Armee am Freitag mit. Dazu veröffentlichte sie eine Luftaufnahme von einer gewaltigen Explosion im oberen Bereich eines mehrstöckigen Gebäudes.

Pentagon-Sprecherin: "Sind nicht im Krieg mit Houthi-Miliz"

Sanaa/Washington - Die USA befinden sich ungeachtet wiederholter Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen laut einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums nicht in einem Krieg. "Wir wollen keinen Krieg. Wir glauben nicht, dass wir uns im Krieg befinden", sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Schiffen aus China und Russland wird nach Houthi-Angaben unterdessen weiter die Durchfahrt durch das Rote Meer gewährt.

Starker Rückgang der Asylanträge auf weiter hohes Niveau

Wien - Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist 2023 deutlich zurückgegangen. Das zeigen vorläufige Zahlen des Innenministeriums, die der APA vorliegen. Demnach gab es 58.686 Ansuchen. Das entspricht einem Rückgang gegenüber 2022 um 48 Prozent. Dazu kommt, dass sich gut 30.000 Asylwerber dem Verfahren entzogen, was im Normalfall heißt, dass sie in ihre eigentlichen Zielländer weiter gereist sind.

Erdbebenserie in Tirol setzt sich fort

Waidring - Die Erdbebenserie im Tiroler Unterland hat sich Freitagvormittag fortgesetzt. Insgesamt vier Erdbeben waren in den vergangenen Tagen verzeichnet worden. Gegen 10.40 Uhr ereignete sich bei Waidring (Bezirk Kitzbühel) ein Erdstoß der Stärke 2,5, in der Nacht auf Freitag wurde in derselben Region gar eine Magnitude von 3,4 gemessen. Wie der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) mitteilte, wurden die Erschütterungen im Epizentrum-Bereich teils deutlich verspürt.

Mehr Übernachtungsmöglichkeiten für Österreich-Urlauber

Wien - Das Übernachtungsangebot für Österreich-Urlauber ist erneut gestiegen. Die Zahl der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen erhöhte sich im Tourismusjahr 2022/23 um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 70.200, die Zahl der zur Verfügung gestellten Betten stieg um 1,9 Prozent auf 1,17 Mio. Betten, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab. Die Hälfte aller Betten gibt es in Tirol (356.200) und Salzburg (231.400).

Zadic legt Maßnahmenplan gegen Bilanzsäumigkeit vor

Wien - Im Zuge der Insolvenzen in der Signa-Gruppe ist auch das Thema der verspäteten Bilanzvorlegung von Unternehmen stärker in den Fokus geraten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) plädierte im APA-Interview bereits Anfang Jänner für härtere Strafen für Firmen, die ihre Bilanz durch verspätete und ausbleibende Berichterstattung verschleiern. Nun hat sie einen mit dem Regierungspartner ÖVP noch nicht abgestimmten Maßnahmenplan vorgelegt.

Gondelabsturz in Tirol: 49-jähriger Vater außer Lebensgefahr

Oetz/Innsbruck - Nachdem vergangenen Dienstag im Tiroler Skigebiet Hochoetz eine Gondel abgestürzt und dabei eine dänische Urlauberfamilie schwer verletzt worden war, ist der 49-jährige Vater mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Mann befand sich über eine Woche lang in kritischem Zustand und sei nun wieder wach, berichtete der ORF Tirol am Freitag. Auch sein Sohn (20), seine Tochter (19) und sein Bruder (46) befanden sich am Weg der Besserung und konnten das Spital verlassen.

