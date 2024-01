Wiener Polizist zu Misshandlungsvorwurf nicht geständig

Wien - Ein Polizist, der am 7. Mai 2023 in Wien-Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte, hat sich am Montag am Landesgericht zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs "nicht schuldig" bekannt. "Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte tun sollen", sagte der 34-Jährige. Für Verteidiger Klaus Heintzinger war das Vorgehen seines Mandanten "verhältnismäßig und gerechtfertigt", für Staatsanwältin Anja Oberkofler dagegen "völlig überschießend".

EU fordert Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister treffen am Montag in Brüssel zusammen, um über die Lage in Nahost und in der Ukraine zu debattieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte an, sich für eine palästinensische Eigenstaatlichkeit zur Lösung des Nahost-Konflikts einzusetzen. "Ich werde von jetzt an nicht mehr vom Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung", sagte Borrell vor dem Treffen. Auch Außenminister Schallenberg unterstützt dies.

Klimaaktivistin Schilling Grüne Nummer eins bei EU-Wahl

Wien - Die Grünen gehen mit der Klimaaktivistin und Kolumnistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl. Bundessprecher Werner Kogler präsentierte die 23-Jährige am Montag als seinen Vorschlag für den ersten Listenplatz. Die Wienerin dürfte in Österreich die einzige weibliche Spitzenkandidatin einer chancenreichen Partei bei der Wahl sein.

Mehrere Tote bei Erdrutsch in China

Peking - Mehr als 40 Menschen sind bei einem Erdrutsch in der südwestchinesischen Provinz Yunnan verschüttet worden. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Behörden laut chinesischen Staatsmedien von 47 Vermissten aus. Bis zum Montagabend (Ortszeit) bargen die Helfer acht Tote aus den Trümmern, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Die Erdmassen hätten am frühen Morgen das Dorf Liangshui im Norden der Provinz getroffen, in dem wenige Tausend Menschen leben.

Deutscher Lokführerstreik wirkt sich wohl auf Österreich aus

Berlin - Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) zum nächsten Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am Mittwoch in der Früh um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr andauern, teilte die Gewerkschaft mit. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich dürften wieder betroffen sein. Die ÖBB raten Reisenden, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben. Die Züge der Westbahn fahren planmäßig.

Verkehrschaos durch Sturm über Großbritannien und Irland

Dublin/London - Ein Sturm hat in der Nacht auf Montag in Großbritannien und Irland schwere Verkehrsbehinderungen verursacht und zahlreiche Schäden angerichtet. Ein Mann in Schottland starb, als das Auto, in dem er als Passagier saß, mit einem umgestürzten Baum kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h fegte Sturmtief "Isha" über die britischen Inseln. Der britische Wetterdienst Met Office gab Sturmwarnungen für das komplette Land aus.

Nehammer in Wels wohl mit Steuersenkungsplänen

Wien/Wels - Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer hält am Freitag in Wels eine Rede, bei der er einen "Österreichplan" vorstellen und damit wohl auch in den Nationalratswahlkampf starten will. Im Vorfeld stellte die ÖVP der APA Auszüge aus dem Papier zur Verfügung, und zwar aus den Kapiteln "Leistung" und "Wirtschaft". Darin ist von einer Steuersenkung "für die arbeitende Mitte" und einem Lohnnebenkosten-Senkungspfad bis 2030 die Rede.

Indiens Premier Modi weiht umstrittenen Hindu-Tempel ein

Ayodhya - In einer Machtdemonstration seiner hindu-nationalistischen Partei BJP im Wahljahr 2024 hat der indische Regierungschef Narendra Modi einen umstrittenen Hindu-Tempel eingeweiht. Die Einweihung des Tempels am Montag in der Pilgerstadt Ayodhya läute eine "neue Ära" ein, sagte Modi vor dem Bau zu Ehren der Hindu-Gottheit Rama. Dieser war auf den Ruinen einer 1992 von extremistischen Hindus zerstörten Moschee errichtet worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red