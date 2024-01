Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl gehen weiter

Washington - Im US-Staat New Hampshire halten Demokraten und Republikaner am Dienstag ihre zweiten Präsidentschaftsvorwahlen ab. Bei den Demokraten steht Amtsinhaber Joe Biden praktisch schon als Kandidat fest, er hat keine ernsthaften Konkurrenten. Bei den Republikanern könnte Ex-Präsident Donald Trump mit einem Sieg in vorzeitig die Weichen für seine Kandidatur stellen. Nach Trumps klarem Sieg bei der ersten Vorwahl in Iowa hatte Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Sonntag aufgegeben.

Mutter und zwei Söhne nach Busunfall in Osttirol tot

Assling - Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Osttiroler Assling sind am Montag eine 47-jährige Italienerin und zwei ihrer Söhne im Alter von sieben und zehn Jahren ums Leben gekommen. Der 13-jährige dritte Sohn der Frau wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Frau war am Nachmittag mit ihrem Pkw auf der Drautal Straße (B100) in einer Rechtskurve in die Fahrbahnmitte geraten und mit einem leeren Linienbus frontal kollidiert.

Internetportal: Israel bietet zweimonatige Feuerpause an

Gaza - Israel bietet dem Nachrichtenportal Axios zufolge eine zweimonatige Feuerpause im Gazastreifen an. Im Gegenzug müssten alle Geiseln freigelassen werden, berichtete Axios unter Berufung auf zwei israelische Vertreter. Der Vorschlag sei der Hamas über katarische und ägyptische Vermittler überbracht worden. Unterdessen weitete das israelische Militär seine Offensive im südlichen Gazastreifen aus. Der Palästinensische Rote Halbmond sprach von Dutzenden Toten und Verletzten.

EU verständigt sich auf Militäreinsatz im Roten Meer

EU-weit/Brüssel - Die EU-Staaten haben eine politische Grundsatzeinigung auf den Start eines Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer erzielt. Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Montagabend nach einem Außenministertreffen in Brüssel mit. Der Einsatz soll nach Angaben von Diplomaten im Idealfall im kommenden Monat starten und die Angriffe von militant-islamistischen Houthi aus dem Jemen beenden.

Commerzialbank: Erster Prozess gegen Pucher

Eisenstadt/Mattersburg - Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Sommer 2020 findet am Landesgericht Eisenstadt am Dienstag ein erster Prozess in einem Teilaspekt der Causa statt. Angeklagt sind der frühere Vorstand Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits wegen Veruntreuung sowie ein Ex-Mitarbeiter wegen Erpressung. Ob der schwer kranke Pucher zum Prozess erscheint, war bis zuletzt offen, Entschuldigung lag dem Gericht bis Montag keine vor.

Europarat wählt - Nowak will Menschenrechtskommissar werden

Straßburg - Nach dem UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk peilt wieder ein Österreicher einen Topjob im Bereich Menschenrechte an: Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak kandidiert am Dienstag in Straßburg bei der Wahl des Menschenrechtskommissars des Europarates. Nowak zeigte sich im Vorfeld "sehr zuversichtlich", verwies aber auf starke Konkurrenz durch die bulgarische Ex-Europaministerin Meglena Kunewa und den Direktor der EU-Grundrechteagentur Michael O'Flaherty.

Demo gegen rechts für Freitag in Wien geplant

Wien - Nach den Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in Deutschland ist auch in Wien eine ähnliche Demonstration geplant. Unter dem Titel "Demokratie verteidigen!" ist für Freitag Abend ein "Aufstehen gegen die rechte Gefahr" geplant - initiiert wurde die Demo von Fridays for Future, Black Voices und der Plattform für eine menschliche Asylpolitik, Unterstützung kam unter anderem von SOS Mitmensch. Der Start ist für 18.00 Uhr vor dem Parlament geplant.

Bauern in Frankreich blockieren AKW

Toulouse - Vor einem Treffen von Agrarverbänden mit Frankreichs neuem Premierminister Gabriel Attal am Montag haben protestierende Landwirte ihre Blockaden im Land ausgedehnt. Weiterhin waren in Südfrankreich am Montag bei Toulouse mehrere Autobahnen blockiert, wie der Sender France Info berichtete. In der Region wurde auch die Zufahrt zum Atomkraftwerk in Golfech von Landwirten blockiert, wie die Zeitung "La D�p�che du Midi" berichtete.

red