Russen als letzte Zeugen im Kurz-Prozess

Wien - Recht skurril enden die Zeugenbefragungen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mittwochnachmittag sagen zwei russische Geschäftsleute aus, die ein Bewerbungsgespräch mit dem einstigen Vorstand der Staatsholding, Thomas Schmid, geführt haben. Sie sollen sich an Kurz' Rechtsvertretung gewandt und Details ausgeplaudert haben. Der erste Zeuge bestätigte bei der Video-Schaltung nach Moskau das Treffen.

Festnahme nach Leichenfund im Marchfeldkanal

Wien/Mistelbach - Im Fall der zerstückelten Leiche, die im Wiener Marchfeldkanal gefunden worden war, gibt es einen dringend Tatverdächtigen: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde am Vortag ein 38-jähriger Iraner im Bezirk Mistelbach festgenommen, der derzeit vom Landeskriminalamt verhört wird. Er soll für den Tod seines 45-jährigen Landsmanns verantwortlich sein, der seit 15. November 2023 vermisst wurde. Der Grund für die Festnahme wurde von der Landespolizeidirektion offen gelassen.

Drei Österreicher in Hauptschau der Kunstbiennale Venedig

Maria Gugging/Venedig - Drei Namen aus Österreich stehen auf der heute in Venedig von Kurator Adriano Pedrosa präsentierten Künstlerliste der Hauptausstellung der 60. Kunstbiennale. Zu "Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere" hat er 332 Positionen eingeladen. Mit dabei sind die 1929 in Hollabrunn geborene, in Bologna lebende Künstlerin Greta Schödl und der 1960 geborene Mistelbacher Leopold Strobl. Gezeigt werden auch Arbeiten der 2009 in Nigeria verstorbenen gebürtigen Grazerin Susanne Wenger.

SOS Kinderdorf International baut global 100 Jobs ab

Innsbruck/Wien - Die Organisation SOS-Kinderdorf International mit Hauptsitz in Innsbruck baut global 100 Jobs ab, 40 davon in Österreich. Ein Sprecher bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht des ORF Tirol. Insgesamt beschäftigte SOS-Kinderdorf International mehr als 690 Menschen, somit waren rund 15 Prozent der Beschäftigten von den Kündigungen betroffen. Keine Auswirkungen hat die Kündigungswelle auf SOS-Kinderdorf Österreich bzw. dessen Mitarbeiter, wurde versichert.

WKÖ rechnet mit stark steigenden Wohnungspreisen ab 2025

Wien - Keine Entspannung an der Preisfront für frei finanzierte Neubauwohnungen ortet die Wirtschaftskammer Österreich. "Die Preise werden nicht sinken, sie werden weiter steigen oder seitwärts steigen, weil die Baukosten hoch sind, die Grundkosten hoch sind und die Zeit der Nullzinspolitik ist auch vorbei", sagte der WKÖ-Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Gerald Gollenz. 2025 gebe es einen Knick bei den Fertigstellungen und somit einen Preisschub.

Israels Militär: 25 Kämpfer im Gazastreifen getötet

Gaza - Israelische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Dienstag innerhalb von 24 Stunden bei Kämpfen im Gazastreifen mindestens 25 militante Palästinenser getötet. In den eigenen Reihe seine drei Soldaten gefallen, teilt das Militär mit. Bei einer Razzia in einer Schule hätten israelische Einsatzkräfte zudem zehn Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Jihad festgenommen. Diese hätten die Schule als Versteck genutzt.

Dämmstoff-Firma Brucha insolvent, 500 Mitarbeiter betroffen

Michelhausen/St. Pölten - Über das Vermögen der Firma Brucha Gesellschaft m.b.H. aus Michelhausen/NÖ ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten laut Creditreform, KSV1870 und AKV der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt worden, dem noch am Vormittag Folge geleistet wurde. Von der Insolvenz des Produzenten von Dämmstoffen sind 504 Dienstnehmer und etwa 700 Gläubiger betroffen.

Parlament evaluiert Sicherheitsvorkehrungen

Wien - Während am Freitag rund 80.000 Menschen (Veranstalterangaben) in Wien gegen Rechtsextremismus demonstrierten, gelang es drei "Identitären" auf das Dach des Palais Epstein zu kommen und dort ein Banner anzubringen sowie Bengalos zu zünden. Die Parlamentsdirektion evaluiert nun die Sicherheitsvorkehrungen, wie ein Sprecher des Parlaments der APA einen entsprechenden Bericht von oe24.at bestätigte. Auch Martin Sellner soll am Dach gewesen sein, dieser bestreitet das jedoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red