EU-Gipfel erzielte Einigung auf 50 Mrd. Euro Ukraine-Hilfe

Brüssel - Der Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs ist am Donnerstag mit einer überraschend raschen Einigung auf zusätzliche Ukraine-Hilfszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Euro zu Ende gegangen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb�n gab sein Veto gegen die Zahlungen schon vor Gipfelbeginn auf. Die weitere Freigabe wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorener EU-Gelder für Ungarn seien nicht Teil des Deals, betonte Ratspräsident Charles Michel nach dem Gipfel.

Von der Leyen verspricht Bauern weniger Bürokratie

Brüssel - Angesichts der wochenlangen Bauernproteste in verschiedenen EU-Ländern hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Landwirten weniger Bürokratie in Aussicht gestellt. Sie wolle den Mitgliedsländern in Kürze einen Vorschlag machen, "um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren", sagte sie zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel.

Ein Toter bei nächtlicher Messerstecherei in Salzburg

Salzburg - Einen Toten und zumindest drei Verletzte hat es in der Nacht auf Donnerstag bei Schlägereien im Salzburger Stadtteil Lehen gegeben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 34-jährigen Somalier. Als Tatverdächtiger wurde ein 27-jähriger Somalier ausgeforscht. Mindestens 15 Personen waren an zwei Auseinandersetzungen beteiligt, die unabhängig voneinander eskalierten. Es waren auch Messer im Spiel.

Hamilton-Wechsel von Mercedes zu Ferrari ab 2025 fix

Maranello - Der Sensationswechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 ist fixiert. Das teilte der Mercedes-Rennstall am Donnerstag mit, nachdem zuvor mehrere Medien über den bevorstehenden Transfer berichtet hatten. "Die Zeit ist reif für mich, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen", wurde Hamilton in einer Aussendung zitiert. Der Brite zog eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Hamas verlangt in Verhandlungen offenbar weiter Kriegsende

Gaza/Jerusalem - Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen fordert die Hamas palästinensischen Verhandlungskreisen zufolge weiter einen dauerhaften Waffenstillstand und einem Abzug der israelischen Truppen. Sie werde den von Ägypten und Katar vermittelten Vorschlag für eine Waffenruhe wahrscheinlich nur unterzeichnen, wenn sich Israel verpflichte, den Krieg zu beenden und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, sagt ein palästinensischer Vertreter am Donnerstag.

USA verhängen Sanktionen gegen extremistische Israelis

Washington - Die USA haben Sanktionen gegen mehrere extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Die Gewalt der Siedler gegen palästinensische Zivilisten in dem von Israel besetzten Gebiet habe ein "unerträgliches Ausmaß" erreicht, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Die Sanktionen richten sich zunächst gegen vier Personen, deren Vermögenswerte in den USA gesperrt und mit denen US-Bürgern Finanzgeschäfte untersagt werden.

Semesterferien starten in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg

Wien/St. Pölten/Bregenz - Nach dem Unterricht am Freitag starten in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg für rund 530.000 Schülerinnen und Schüler die einwöchigen Semesterferien. Zuvor erhalten sie noch ihre Schulnachricht, mit der sie über ihren Leistungsstand zur Hälfte des Schuljahrs informiert werden. Ab Freitagnachmittag dürfte es daher auf den Wiener Stadtausfahrten zu Verkehrsproblemen kommen, am Samstag sind vor allem die Zufahrten zu Skigebieten betroffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

