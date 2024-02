Buckingham Palace: König Charles III. hat Krebs

London - Beim britischen König Charles III. ist Krebs diagnostiziert worden. Das teilte der Buckingham Palace am Montagabend mit. Der Palast gab keine Einzelheiten über die genaue Diagnose bekannt. Aber eine königliche Quelle sagte, es handle sich nicht um Prostatakrebs. Der Monarch werde seine öffentlichen Auftritte verschieben, hieß es zudem in einer Erklärung.

EU-Außenbeauftragter Borrell auf dem Weg in die Ukraine

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat nach eigenen Angaben eine Reise in die Ukraine angetreten. "Ich bin auf dem Weg nach Kiew", sagte Borrell am Montag bei einem Zwischenstopp in Warschau vor Reportern. Er forderte erneut mehr Unterstützung für die Ukraine. Ein neuer Vorstoß zur Bewaffnung des Landes sei notwendig, um die "Invasion" abzuwehren, meinte Borrell und forderte die EU-Mitgliedsländer auf, "alles Nötige" zur Verfügung zu stellen.

Netanyahu will nicht auf jetzige Hamas-Bedingungen eingehen

Jerusalem - Im Ringen um ein neues Abkommen für eine Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen will Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nicht auf die derzeit von der radikalislamischen Hamas gestellten Forderungen eingehen. "Die Hamas hat Forderungen, die wir nicht akzeptieren werden", sagte Netanyahu am Montag vor Abgeordneten seiner Likud-Partei. Die Bedingungen müssten denen des Abkommens vom vergangenen November ähneln, fügte er hinzu.

UNO gründet Ausschuss zur Untersuchung des UNRWA

Paris - Nach den schweren Vorwürfen gegen Mitarbeiter des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) hat Generalsekretär Ant�nio Guterres die Gründung eines unabhängigen Ausschusses angekündigt, der die Neutralität der Organisation bewerten soll. Der Ausschuss werde von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitet und arbeite mit drei Menschenrechtsorganisationen aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammen, hieß es am Montag in einer Erklärung der UNO.

Mehr als 120 Tote bei Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - In Chile hat am Montag der erste von zwei Tagen Staatstrauer für die nach jüngsten Angaben mehr als 120 Opfer der verheerenden Waldbrände in Chile begonnen. Nur 32 der Toten in der Touristenregion Valpara�so sind nach Behördenangaben bisher identifiziert. Rettungskräfte durchsuchten indes die vom Flammeninferno verwüsteten Gegenden.

Lufthansa-Bodenpersonal streikt am Mittwoch

Frankfurt - Kunden der Lufthansa müssen wegen eines Streiks des Bodenpersonals am Mittwoch mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen wegen eines zu geringen Tarifangebots. Wie Verdi am Montag mitteilte, soll der Streik an den Lufthansa-Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf um 4.00 Uhr beginnen und bis Donnerstag um 7.10 Uhr andauern.

Lange Haftstrafen wegen zu Tode gequälter Mitbewohnerin

Köln - Sie hatten eine 21-jährige Mitbewohnerin über Tage geschlagen, gequält und gedemütigt - Wochen später starb ihr Opfer in einem Krankenhaus an den Folgen: Wegen grausamen Mordes sind am Montag drei der Peiniger vom Landgericht Köln in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es handelt sich dabei um ein 32 und 35 Jahre altes Schwesternpaar sowie den 31 Jahre alten Lebensgefährten der älteren Schwester.

Bergung von Alpinisten am Großglockner verzögert sich

Großglockner - Zwei Bergsteiger aus Tschechien sitzen seit Sonntag auf 3.200 Metern Seehöhe am Großglockner fest. Die beiden hatten am Abend einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass sie in der Nordwand durch einen Steinschlag verletzt worden seien. Sie schafften es aber noch, das Glockner-Biwak zu erreichen. Wegen des Sturmes konnten die beiden Alpinisten vorerst nicht per Hubschrauber erreicht und geborgen werden, das wird wohl erst am Dienstag möglich sein, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red