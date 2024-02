Sturm besiegt Slovan erneut und steht im ECL-Achtelfinale

Bratislava - Sturm Graz steht im Achtelfinale der Conference League. Eine Woche nach dem 4:1-Heimsieg setzte sich der heimische Fußball-Vizemeister auch im Rückspiel der Zwischenrunde durch, feierte am Donnerstag bei Slovan Bratislava einen 1:0-(0:0)-Sieg. Nach schwacher erster Hälfte sorgte der schon im Hinspiel erfolgreiche Mika Biereth (52.) mit dem einzigen Treffer des Abends bald nach der Pause endgültig für Klarheit.

Vier Tote bei Großbrand in Valencia

Valencia - Bei dem Großbrand in einer Hochhausanlage mit Dutzenden Wohnungen in der spanischen Küstenmetropole Valencia sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Regionalzeitung "Levante" berichtete zudem von 20 Vermissten. Diese Zahl wurde vom stellvertretenden Notfalldirektor der Regionalregierung, Jorge Suarez, in der Nacht zu Freitag nicht bestätigt.

Urteil im Kurz-Prozess könnte am Freitag fallen

Wien - Im Strafprozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz könnte am Freitag ein Urteil fallen. Dem einstigen ÖVP-Chef wird vorgeworfen, im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss seinen Einfluss bei Postenbesetzungen für die Staatsholding ÖBAG heruntergespielt zu haben. Mit Kurz angeklagt ist dessen damaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli. Beiden drohen im Falle eines Schuldspruchs am Straflandesgericht Wien bis zu drei Jahre Haft.

US-Firma gelingt erste kommerzielle Mondlandung

Houston (Texas) - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond geglückt. Der Lander "Nova-C" des US-Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht zu Freitag in der südlichen Region des Erdtrabanten auf, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Es ist die erste - wenn auch unbemannte - US-Mondlandung seit den legendären Apollo-Missionen vor mehr als 50 Jahren. Nasa-Chef Bill Nelson sprach von einem "Triumph".

Mutter hat Leiche Nawalnys gesehen

Moskau - Die Mutter des im russischen Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja am Donnerstag in einem Video mit. Der 47-Jährige war am Freitag vergangener Woche im Straflager gestorben. Seither hatte die Mutter die Leiche in der Region am Polarkreis gesucht.

G20-Außenminister für Reform internationaler Institutionen

Rio de Janeiro - Die G20-Außenminister haben sich für eine Reform der wichtigsten internationalen Organisationen ausgesprochen. "Alle waren sich einig, dass die wichtigsten multilateralen Institutionen wie die UNO, die Welthandelsorganisation, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds reformiert werden müssen, um den Herausforderungen der heutigen Welt gerecht zu werden", sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira am Donnerstag zum Abschluss des Treffens in Rio de Janeiro.

Salzburger Ex-Erzbischof Kothgasser gestorben

Salzburg - Der emeritierte Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 86 Jahren in seiner Wohnung im Priesterseminar in Salzburg, wie die Erzdiözese Salzburg laut Kathpress mitteilte. Kothgasser war zuletzt schwer krank, nachdem er im vergangenen November eine Gehirnblutung erlitten hatte.

EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA geht nach Frankfurt

EU-weit/Brüssel - Frankfurt wurde zum Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA gewählt. Die deutsche Stadt, die bereits die Europäische Zentralbank (EZB) beherbergt, setzte sich bei der Abstimmung vom Europaparlament und den EU-Staaten gegen acht andere Städte durch. Auch Wien hatte sich als Sitz für die Behörde beworben, die künftig um die 400 Menschen beschäftigen und ihre Arbeit Mitte 2025 aufnehmen dürfte.

