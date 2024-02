NATO: Keine Entsendung von Truppen in Ukraine geplant

Paris - Die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron losgetretenen Debatte über eine mögliche Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine hat am Dienstag allerorten zu ablehnenden Reaktionen geführt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versicherte, dass die NATO keine derartigen Pläne habe. Frankreichs Außenminister St�phane S�journ� relativierte Macrons Vorstoß am Dienstag und sprach von "neuen Unterstützungswegen" für die Ukraine.

Schallenberg in Israel, Palästina und Jordanien

Jerusalem/Ramallah - Drei Länder an einem Tag: Mit einem dicht gedrängten Programm setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch seine Nahost-Reise fort. Nach einem Termin mit dem israelischen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi besucht er am Nachmittag das palästinensische Verwaltungszentrum Ramallah und am Abend die jordanische Hauptstadt Amman.

Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst

Berlin - Nach mehr als 30 Jahren Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65) in Berlin gefasst worden. Die 65-Jährige sitzt wegen mehrerer Raubtaten in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag in Hannover mitteilten. Die als Terroristin gesuchte Klette lebte in der Berliner Wohnung nach LKA-Angaben unter falscher Identität.

Tötung von Mutter und Tochter in Wien - Verdächtiger tot

Wien - Der Familienvater, der in der Vorwoche in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße seine 51 Jahre alte Ehefrau und die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter erwürgt haben soll, ist tot. Die Leiche des Mannes wurde in einem Waldstück auf slowenischem Staatsgebiet aufgefunden. Das teilte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA mit. Demnach wurde der Leichnam bereits am vergangenen Samstag, also einen Tag nach der Bluttat in Wien, entdeckt. Die Polizei geht von Suizid aus.

Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl im US-Staat Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Im US-Bundesstaat Michigan stimmen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner darüber ab, wen sie im November als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen schicken wollen. Die Wahllokale sind noch bis 3.00 Uhr MEZ (Dienstag 20.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Das Ergebnis wird am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet.

Hausärzte bekommen neue Ausbildung

Wien - Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch, dem einzigen Tag der Plenarwoche, die Hausarzt-Reform. Der Job soll durch die Einführung eines Facharztes bzw. einer Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin attraktiviert werden. Deutlich erweitert werden vom Nationalrat die Öffnungszeiten für Apotheken. Einen Bildungsbonus können künftig auch Bezieher von Sozialhilfe lukrieren.

Jugendliche in Graz wegen Mordversuch verurteilt

Graz/Linz - Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind am Dienstagabend im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Sie sollen im August 2023 in Linz in einem Lokal die Zeche geprellt und anschließend die Wirtin mit einem Auto überfahren haben. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Die Jugendliche wurde zu vier Jahren, ihr Begleiter als Beitragstäter zu 30 Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Nawalny-Anwalt in Moskau verhaftet

Moskau - Der Anwalt des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist verhaftet worden. Er sei am Dienstag in Moskau in Gewahrsam genommen worden, berichteten mehrere russische Medien. Der Jurist Wassili Dubkow hatte vergangene Woche die Mutter Ludmilla Nawalnaja zum Straflager "Polarwolf" begleitet, in dem Nawalny gestorben war.

