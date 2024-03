Tursky geht nach Innsbruck, Plakolm übernimmt Digitalagenden

Innsbruck/Wien - Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck". Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer, Tursky selbst und seine designierte Nachfolgerin Claudia Plakolm (alle ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt, nachdem die APA dies zuvor bereits aus sicherer Quelle erfahren hatte. Offiziell soll der Rückzug im Ministerrat am Mittwoch erfolgen.

Konkursverfahren über Benko wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten sei noch nicht geklärt, so der Kreditschutzverband KSV1870.

Containerspital als Ersatz für Lorenz-Böhler-Spital ab 2025

Wien - Für das wegen Brandschutzmängel vor der Schließung stehende AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - wird es einen Ersatz geben. Geplant ist die Errichtung eines Containerspitals in der Nähe. Konkret soll ab 2025 ein derartiger Komplex am Nordwestbahngelände, bei dem es sich um ein künftiges Stadtentwicklungsgebiet handelt, in Betrieb gehen.

Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

Larnaka - Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. "Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

5 Menschen von Fallschirm mit Hilfslieferungen erschlagen

Gaza - Bei Hilfslieferungen aus der Luft für die hungernden Menschen im Gazastreifen hat es am Freitag einen tragischen Unglücksfall gegeben. Fünf Menschen wurden von einer vom Himmel stürzenden Ladung erschlagen, weil sich der Fallschirm nicht richtig geöffnet hatte, wie das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium auf Anfrage eines dpa-Mitarbeiters vor Ort bestätigte.

Kogler bestreitet Cofag-Interventionen

Wien - Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler weist angebliche Interventionen bei der COFAG-Geschäftsführung empört zurück. Die NEOS hatten den Grünen im Rahmen des U-Ausschusses Freunderlwirtschaft vorgeworfen. Es habe "null Interventionen" gegeben, betonte Kogler am Freitag vor Journalisten. Die Vorwürfe seien "unterste Schublade", er wolle sich das "nicht gefallen lassen".

82-Jähriger in Tirol von Baum tödlich getroffen

Ebbs - Ein 82-jähriger Österreicher ist Freitagvormittag bei Forstarbeiten im Kaiserwald in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Baum war zuvor gefällt worden und brach in der Mitte auseinander, teilte die Polizei mit. Sein 49-jähriger Sohn, der den Vater bei den Arbeiten unterstützte, setzte sofort die Rettungskette in Gang. Als der Notarzthubschrauber eintraf, konnte jedoch nur mehr der Tod des 82-Jährigen festgestellt werden.

Zeugenschwund vor Auftakt in SPÖ-FPÖ-Ausschuss

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zu "Rot-Blauem-Machtmissbrauch" kämpft schon vor Beginn der Befragungen mit Zeugenschwund. Kommende Woche wird daher nur ein Tag mit Befragungen verbracht, der Donnerstag fällt aufgrund mangelnder Zusagen aus. Der U-Ausschuss hat aber nicht nur mit Absagen zu kämpfen - so lud die ÖVP etwa den blauen Klubchef in Niederösterreich aufgrund der "Aktenlage" wieder aus. Am Freitag wurde er dann doch wieder geladen.

Wiener Börse schließt am Freitag mit leichten Verlusten

Wien - An der Wiener Börse hat sich der Handel am Freitag trotz wichtiger Arbeitsmarktdaten aus den USA ruhig gestaltet. Der ATX ging um moderate 0,22 Prozent tiefer bei 3.378,54 Einheiten aus dem Geschäft. Unter den Einzelwerten büßten die Anteile der AT&S starke 5,3 Prozent ein. Die Wertpapiere von BAWAG bewegten sich um 2,3 Prozent in die Verlustzone. Dagegen gefragt waren Vienna Insurance Group (VIG) mit plus 2,2 Prozent.

