Lebenslang für Hauptangeklagten im Prozess um Macheten-Mord

Wien - Vier aus Algerien stammende Männer im Alter von 21, 22, 25 und 29 Jahren sind am Dienstagabend am Wiener Landesgericht im Prozess um den so genannten Macheten-Mord im Sinn der Anklage schuldig erkannt und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Für den 22 Jahre alten Hauptangeklagten setzte es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der 21-Jährige bekam 15 Jahre, die 25 und 29 Jahre alten Männer jeweils 17 Jahre Haft.

IOC schließt Russen und Belarussen von Eröffnungsfeier aus

Lausanne - Sportler aus Russland dürfen nicht an der Athletenparade bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Diese Entscheidung traf die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag nach Beratungen in Lausanne. Auch Athletinnen und Athleten aus Belarus, das ein enger Verbündeter Russlands ist, dürfen wegen Russlands Angriffskriegs in der Ukraine nicht beim geplanten Spektakel auf der Seine zur Eröffnung der Sommerspiele am 26. Juli dabei sein.

Wohnen zentrales Thema im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch den ersten Teil des Wohnpakets. Ein zentraler Punkt ist, dass den Ländern ermöglicht wird, zusätzliche begünstigte Darlehen für Zwecke der Wohnbauförderung aufzunehmen. Zu den weiteren Beschlüssen zählen die Streichung von Gebühren beim Erwerb von Eigenheimen sowie eine Verlängerung des Energiekostenzuschusses für "neue Selbstständige".

Ramstein-Koalition sagt Kiew Beistand über Krieg hinaus zu

Ramstein - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der Ukraine weitere internationale Unterstützung in ihrem Abwehrkampf gegen Russland und darüber hinaus zugesagt. "Unsere heutige Botschaft ist klar: Die Vereinigten Staaten werden die Ukraine nicht scheitern lassen, diese Koalition wird die Ukraine nicht scheitern lassen, und die freie Welt wird die Ukraine nicht scheitern lassen", sagte Austin am Dienstag zum Auftakt einer Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.

FSG bei AK-Wahl Oberösterreich trotz Minus vorne

Linz/Wien - Trotz Verlusten ist die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit Präsident Andreas Stangl bei der Arbeiterkammerwahl in Oberösterreich klar stärkste Kraft geblieben, so das vorläufige Endergebnis am späten Dienstagabend. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA-FPÖ) verdrängten die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) vom zweiten Platz. Auch Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen (AUGE/UG) verloren - wenn auch nur leicht.

Investor für Millionenkredit an Signa Prime im Gespräch

Wien - Die insolvente Signa-Gesellschaft Prime könnte auf ihrer Suche nach einer Geldspritze bei einem britisch-amerikanischen Geldgeber fündig werden. Laut einem Bericht des "Standard" (online) soll ein Private-Debt-Investor Interesse zeigen, ein Darlehen in Höhe von rund 100 Millionen Euro für vier Jahre (plus ein Jahr optional) zur Verfügung zu stellen. Dafür verlange er 15 bis 20 Prozent Zinsen sowie eine Beteiligung an einem etwaigen Mehrerlös aus der Verwertung.

Moldau weist russischen Botschaftsmitarbeiter aus

Moskau/Chisinau - Moldau hat die Ausweisung eines russischen Botschaftsmitarbeiters aus Protest gegen die Öffnung von Wahllokalen in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien für die russische Präsidentschaftswahl bekanntgegeben. Er sei zur "persona non grata" erklärt worden und "wird das Land verlassen", so das moldauische Außenministerium am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatte das Ministerium den russischen Botschafter zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einbestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red