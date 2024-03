EU will wieder Zölle für bestimmte Agrarprodukte aus Ukraine

EU-weit/Brüssel - Die EU will zur Unterstützung europäischer Landwirte wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einführen. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in der Nacht auf Mittwoch in Brüssel. Konkret geht es nach Angaben des Parlaments um Eier, Geflügel und Zucker sowie Mais, Hafer, Grütze und Honig. Für diese Waren soll es künftig ein gewisses Kontingent geben, das zollfrei in die EU verkauft werden darf.

Raubopfer reihenweise betäubt: Polizei klärt Serie

Wien/Eisenstadt/Linz - Die Polizei hat eine Raubserie geklärt, bei der Ende 2023 die männlichen Opfer reihenweise betäubt wurden. Über Dating-Plattformen wurde der Kontakt zu den Männern im Alter von 56 bis 85 Jahren hergestellt. Bei einem Treffen wurde Betäubungsmittel in das Getränk gemischt. Zwei Frauen und ein Mann sind in Haft. Eine weitere Frau soll bei einem Faktum dabei gewesen sein. Zehn Delikte wurde der ungarischen Bande bisher zugeordnet. Der Schaden beträgt laut Polizei 90.000 Euro.

Starke Gletscherschmelze in den Hohen Tauern registriert

Salzburg/Klagenfurt/Innsbruck - Die von der Geosphere Austria regelmäßig vermessenen Gletscher in den Hohen Tauern sind im vergangenen Jahr sehr stark geschmolzen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung anlässlich des UNO-Welttags der Gletscher (21. März). So zeige die Auswertung der Herbstmessung auf den Gletschern der Hohen Tauern (Kleinfleißkees, Goldbergkees, Pasterze) sehr hohe Schmelzraten im vergangenen Gletscherjahr (Herbst 2022 bis Herbst 2023).

Berichte: Irischer Regierungschef Varadkar tritt zurück

Dublin - Der irische Regierungschef Leo Varadkar legt überraschend sein Amt nieder. Der 45-Jährige trete auch als Vorsitzender der Partei Fine Gael zurück, berichteten mehrere irische Medien sowie die BBC am Mittwoch übereinstimmend.

Nationalrat mit üblichem Steuerstreit

Wien - Kreuz und quer ist es heute zum Auftakt der Plenarwoche des Nationalrats in Sachen Steuern und Teuerung gegangen. Einig war sich die Opposition darin, dass die Regierung falsch auf die Inflation reagiert habe. Die Rezepte von SPÖ, FPÖ und NEOS deckten sich freilich auch keineswegs. Die Koalition wiederum ging in Sachen Erbschaftssteuer bzw. Kapitalertragssteuer unterschiedliche Wege.

Reform der Lehrerausbildung startet doch ein Jahr später

Wien - Der Start der Reform der Lehrerausbildung wird nach breiter Kritik im Begutachtungsprozess um ein Jahr verschoben. Der am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Gesetzesentwurf sieht für Volksschullehrer nunmehr einen Start der neuen Struktur mit dreijährigem Bachelor- und zweijährigem Masterstudium erst ab 2025/26 vor, für Lehrer der Sekundarstufe soll es 2026/27 losgehen. Unis und Pädagogische Hochschulen (PH) hatten wegen des straffen Zeitplans Qualitätseinbußen befürchtet.

Kanada stoppt Waffenlieferungen an Israel

Washington/Ottawa - Die kanadische Regierung hat einen Stopp ihrer Waffenlieferungen an Israel angekündigt. Außenministerin Melanie Joly gab die Entscheidung am Dienstag (Ortszeit) gegenüber der Zeitung "Toronto Star" bekannt. Israel reagierte auf die Entscheidung mit scharfer Kritik. Nächste Woche beraten israelische Delegationen mit den USA in Washington über Alternativen zur international heftig kritisierten geplanten Invasion in Rafah im Süden des Gazastreifens.

Österreich bei Drogenkonsum weiterhin im Europa-Mittelfeld

Innsbruck/Wien/Bozen - Österreich liegt beim Drogenkonsum im europäischen Mittelfeld. Keine der 16 untersuchten Regionen des Landes befand sich im Vorjahr unter den zehn umsatzstärksten Regionen Europas, ging aus der jährlichen Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck (GMI) hervor. Unter den verbotenen Substanzen wurde Cannabis hierzulande am häufigsten konsumiert. Der Konsum von Kokain stieg weiter an.

