EU-Gipfel berät zu Bosnien-Verhandlungen, Ukraine und Nahost

Brüssel - Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird sich mit der Reaktion der EU auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Großes Thema wird die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögensgüter zur militärischen Unterstützung der Ukraine sein. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich.

EU-Wahl - Strack-Zimmermann führt Liberale in den Wahlkampf

Brüssel - Als letzte der fünf Parteien des EU-Parlaments, die mit Spitzenkandidierenden in die Wahl im Juni ziehen, haben die Liberalen am Mittwoch bei ihrem Parteikongress in Brüssel ihre Topkandidaten präsentiert. Die Liberalen treten mit ihrer gemeinsamen Plattform "Renew Europe Now" und einem Trio an. Die deutsche FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zieht mit Renew-Fraktionsvorsitzender Val�rie Hayer und EDP-Generalsekretär Sandro Gozi in den Wahlkampf.

Versuchter Überfall auf Bank in Innsbruck, Täter flüchtig

Innsbruck - Ein vorerst unbekannter, bewaffneter Täter hat Mittwochnachmittag versucht, eine Bank im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf/Neu Arzl zu überfallen. Der vermummte Mann hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Geld wurde keines erbeutet, weshalb es "nur" beim Versuch blieb, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß, eine Großfahndung war im Gange und verlief bisher ergebnislos.

Babler forderte in Berlin Milliarden-Transformationsfonds

Berlin/Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat in einer programmatischen wirtschaftspolitischen Rede in Berlin seine Vision eines starken Staates formuliert, der unter anderem durch eine Millionärssteuer und die Schließung von Steuerlücken besser dotiert werden soll. Wie die SPÖ am Mittwochabend in einer Aussendung mitteilte, forderte der Oppositionsführer einen "Österreich-Transformationsfonds" im Umfang von 20 Milliarden Euro oder vier Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Fed lässt Leitzins auf hohem Niveau - Senkungen in Aussicht

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau. Er liegt damit weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Die Entscheidung war erwartet worden. Der Leitzins ist damit weiterhin so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Prozess um im "Doppelgängerwahn" attackierten 79-Jährigen

Wien - Weil er seinen Vater für einen von der galvanischen Mafia ausgetauschten Doppelgänger hielt, hat ein 49-Jähriger dem 79 Jahre alten Mann am 20. August 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Meidling mit einem Schnitzelklopfer einen Schlag auf den Kopf versetzt und diesem eine Schere in die Brust gestochen. "Ich wollte ihn betäuben, dass ich die Polizei rufen kann", schilderte er am Mittwoch am Landesgericht. Er wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Britisches Oberhaus verzögert Sunaks Abschiebe-Pläne

London/Kigali - Die Pläne des britischen Premierministers Rishi Sunak, irreguläre Migranten nach Ruanda abzuschieben, haben erneut einen Rückschlag erlitten. Die zweite Parlamentskammer, das House of Lords, stimmte am Mittwoch gegen den Willen der konservativen Regierung für mehrere Änderungsanträge zu einem umstrittenen Gesetz, mit dem Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt werden soll.

Mann starb nach Fenstersturz in Wien

Wien - Ein 39-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag aus einem Fenster einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim gestürzt und verstorben. Da die Umstände des Sturzes sowie einige Verletzungsmuster derzeit nicht geklärt werden können, kann ein Fremdverschulden zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden", hieß es am Abend seitens der Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red