EU-Gipfel streitet um Nutzung russischer Vermögen für Waffen

Brüssel - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat sich vor dem EU-Gipfel in Brüssel dafür ausgesprochen, die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffen- und Munitionskäufe zur Verteidigung der Ukraine heranzuziehen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich diesbezüglich skeptisch. Er betonte, für die Neutralen müsse sichergestellt seien, dass dies nicht der Fall sei. Den ursprünglichen Vorschlag, die Gelder für den Wiederaufbau zu verwenden, halte er für vernünftig.

Unfall bei BBT-Baustelle in Tirol: Person von Zug erfasst

Innsbruck - Eine Person ist Donnerstagnachmittag bei einem schweren Arbeitsunfall auf der Brennerbasistunnel-Baustelle in der Innsbrucker Sillschlucht von einem Baustellenzug erfasst worden. Die Person war mit Vermessungsarbeiten beschäftigt gewesen, bestätigte BBT-Sprecher Andreas Ambrosi der APA. Wie schwer sie verletzt wurde, war vorerst unklar. Die Einsatzkräfte seien an Ort und Stelle, hieß es. Der Baustellenzug liefert Material zur Tunnelbohrmaschine, die den Haupttunnel ausbricht.

Zwei Autos stürzten aus Parkhaus des Landesklinikums Baden

Baden - Zwei Autos sind Donnerstagmittag aus dem ersten Stock des Parkdecks des Landesklinikums Baden gestürzt. Ein Lenker dürfte zunächst die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Der Pkw fiel in die Tiefe, ein an sich geparktes Fahrzeug wurde mitgerissen. Als Hintergrund wird ein medizinischer Notfall vermutet, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

KTM baut weitere Jobs ab

Mattighofen/Wels - Der Stellenabbau beim oberösterreichischen Motorradhersteller KTM in Mattighofen fällt größer aus als ursprünglich erwartet. Zur angekündigten Streichung von 300 Posten in der Fertigung komme die Reduktion um 120 Jobs in der 850 Angestellte zählenden KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, so ein Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN, Donnerstag-Ausgabe), den Pierer-Mobility-Finanzvorstand Viktor Sigl im Gespräch mit der APA bestätigte.

Start von Sojus-Rakete zur ISS abgebrochen

Baikonur/Moskau/Washington - Der Start einer Sojus-Trägerrakete mit zwei Raumfahrerinnen aus Belarus und den USA sowie einem russischen Kosmonauten in einer Raumkapsel zur Raumstation ISS ist am Donnerstag überraschend abgebrochen worden. Die Trägerrakete mit dem Raumschiff "Sojus MS-25" sollte um 14.21 Uhr MEZ vom russischen Kosmodrom Baikonur in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan starten. Der Grund für das Scheitern sei unklar, hieß es in der Live-Übertragung bei NASA-TV.

Atomgipfel in Brüssel - Vučić: Serbien will vier AKW bauen

Brüssel - Serbien will sich als führende Kraft in der europäischen Atomkraft profilieren. Sein Land wolle vier Atomreaktoren bauen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Donnerstag nach Angaben des Belgrader Senders B-92 beim "Atomenergiegipfel" in Brüssel, an dem auch mehrere EU-Regierungschefs teilnahmen. Vučić suchte dabei demonstrativ die Nähe des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den er "herzlich" begrüßte. Frankreich ist der führende AKW-Staat Europas.

Tote bei Anschlag in südafghanischem Kandahar

Kabul - In Afghanistan sind bei einem Selbstmordanschlag in der südlichen Großstadt Kandahar drei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf Behörden vor Ort berichtete. Der Anschlag habe sich nahe einer Bankfiliale ereignet.

"Kein religiöses Motiv" bei Tötung von drei Sexarbeiterinnen

Wien - Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat am Donnerstag vor Medienvertreterinnen und -vertretern zum Fall der drei am 23. Februar in einem Asia Studio in der Brigittenau getöteten Sexarbeiterinnen Stellung bezogen. "Wir gehen nicht von einem religiösen Motiv aus", sagte Behördensprecherin Nina Bussek. Es stehe "eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen im Raum", wobei diese Frage ein Sachverständigengutachten klären wird, wie Bussek erläuterte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red