Bierpartei entscheidet ab 30. April über Antritt bei NR-Wahl

Wien - Ob Dominik Wlaznys Bierpartei bei der kommenden Nationalratswahl antreten wird, ist weiterhin unklar. Mitte Jänner kündigte er an, anzutreten, sofern die Partei bis Ende April 20.000 Mitglieder bzw. 1,2 Millionen Euro aufgestellt habe. Ein Monat vor Ende der selbstauferlegten Frist liegt die Partei bei knapp der Hälfte. So richtig ausschließen wollte er einen Antritt bei Verfehlen dieses Ziels bei einer Pressekonferenz am Mittwoch aber auch nicht.

Vor AUA-Streik - Auch Mittwochmorgen keine Annäherung

Wien/Schwechat/Frankfurt - Beim Arbeitskampf des Boardpersonals der AUA gab es auch Mittwochmorgen keine Bewegung. Nachdem Dienstagabend AUA-Chefin Anette Mann in der "ZiB" noch einmal vor einem schweren Streik-Schaden für die Airline warnte, wiederholte heute Morgen vida-Chef Roman Hebenstreit den Gewerkschafts-Standpunkt, dass es bei der Bezahlung im Vergleich zur Konzernmutter Lufthansa eine "eklatante Ungleichbehandlung" gibt und den AUA-Beschäftigten kein faires Gehaltsangebot vorliegt.

Ermittlungen nach Brückeneinsturz in Baltimore

Baltimore (Maryland) - Nach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore hat die Suche nach den Vermissten am Mittwoch noch angedauert. Ab etwa 6.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) sollten Taucher ihren Einsatz am Unglücksort fortsetzen, teilte die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Die Behörden gingen jedoch davon aus, dass keine Vermissten mehr am Leben waren.

Strabag: Deripaska überträgt Anteil an russische Iliadis

Wien/Moskau - Der russische Oligarch Oleg Deripaska soll seinen 24,1 Prozent schweren Anteil an dem Baukonzern Strabag, den er über die MKAO Rasperia Trading Limited hält, an die russische Aktiengesellschaft Iliadis JSC übertragen haben. Das gab die Strabag am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Weitere Details seien bisher nicht bekannt. Ob die russische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) den Anteil wie geplant erwerben kann, ist laut dem Konzern ebenfalls offen.

Mindestens fünf Tote bei Busunglück nahe Leipzig

Leipzig - Bei einem Reisebus-Unglück auf der deutschen Autobahn A9 nahe Leipzig sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Der Reisebus war Mittwochfrüh zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz verunglückt. Das Fahrzeug kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Mehrere Rettungshubschrauber und zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz.

Jedes sechste Kind ist Opfer von Cybermobbing

Kopenhagen - Jedes sechste Schulkind ist von Cybermobbing betroffen. Das geht aus dem Bericht zu "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor, der am Mittwoch im Kopenhagen veröffentlicht wurde. Demnach sei besonders die Gewalt im Internet seit dem Vorgängerbericht 2018 erheblich gestiegen. Sowohl der Anteil an Opfern als auch an Tätern von Cybermobbing wurde dem Bericht zufolge größer.

Signa hofft in der Karwoche auf frisches Geld

Wien - Für die Immo-Gruppe Signa wird es finanziell immer enger. Noch in der Karwoche müsste dringend ein Insolvenzmassekredit von 100 Mio. Euro auf den Tisch, sonst kommt es zum Notverkauf von Top-Immobilien. "Vielleicht bekommen wir noch diese Woche Geld. Kommt es nicht, dann wird die Quote für die Gläubiger schlechter aussehen, denn dann müssen wir Immobilien über den Insolvenzverwalter rasch und daher billiger abverkaufen", sagte Sanierer Erhard Grossnigg laut "Der Standard".

48-Jähriger kam bei Wohnhausbrand in Vorarlberg ums Leben

Bregenz - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hittisau (Bregenzerwald) ist Mittwochfrüh ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 50-jähriger Bruder rettete sich rechtzeitig aus dem Erdgeschoß des Hauses in eine Garage, er blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, die der 50-Jährige alarmiert hatte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, informierte die Polizei. Der 48-Jährige konnte nur noch tot aus dem ersten Stock des Gebäudes geborgen werden.

