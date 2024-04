Nach 2:0 noch 2:3 - Bitterer EM-Quali-Start für ÖFB-Frauen

Linz - 2:0 geführt, heroisch gekämpft, am Ende aber doch noch knapp verloren: Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat es zum Start der EM-Qualifikation gegen Deutschland in der Linzer Raiffeisen Arena viel Licht, aufgrund der 2:3-Heimniederlage aber auch ein bisschen Schatten gegeben. Aus der erhofften Revanche für das Aus im Viertelfinale der EM 2022 wurde nichts, das Selbstvertrauen konnte für das anstehende Dienstag-Duell in Gdynia gegen Polen trotzdem gestärkt werden.

Fünf Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach Angaben der Hisbollah-Miliz und der mit ihr verbündeten Amal-Bewegung fünf Kämpfer getötet worden. Die Hisbollah meldete am Freitag den Tod von zwei Kämpfern, ohne weitere Details zu nennen, und reklamierte zugleich neun Angriffe auf israelische Stellungen für sich. Die Amal-Bewegung unter der Führung von Parlamentspräsident Nabih Berri meldete ihrerseits den Tod dreier ihrer Kämpfer.

Tote und Verletzte nach Raketenschlag auf Saporischschja

Saporischschja - Durch russische Raketentreffer auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind mindestens vier Menschen getötet worden. 13 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, darunter seien vier Schwerverletzte. Das teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, am Freitag im ukrainischen Nachrichtenfernsehen mit. Der Gebietsverwaltung zufolge wurden insgesamt mindestens 20 Menschen verletzt. Zu den Verletzten zählten nach Medienberichten auch zwei Journalistinnen.

Wiens FPÖ-Chef Nepp stellt sich bei Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die Wiener FPÖ trifft sich am Samstag zum 37. ordentlichen Landesparteitag. In der Messe Wien lässt sich Dominik Nepp als blauer Landesparteiobmann wiederwählen. Auch Bundesparteichef Herbert Kickl wird das Wort ergreifen. Präsentiert wird auch ein "Leitfaden der Wiener Freiheitlichen".

Stichwahl bei Präsidentenwahl in der Slowakei

Bratislava - Die Slowakei steht bei der Präsidentenwahl am Samstag vor einer Richtungsentscheidung: In der Stichwahl treten Ex-Außenminister Ivan Korčok und Parlamentspräsident Peter Pellegrini gegeneinander an. Nach dem überraschenden Sieg Korčoks in der ersten Wahlrunde wird ein knappes Rennen erwartet. Der Diplomat Korčok wird von der pro-westlichen bürgerlichen Opposition unterstützt, Ex-Premier Pellegrini vom russland-freundlichen links-nationalistischen Regierungslager.

Berlin einigt sich auf Gesetz zu Bezahlkarte für Flüchtlinge

Berlin - Die deutsche Regierung hat sich nach wochenlangen Diskussionen auf einen Entwurf für eine bundesweite Rechtsgrundlage zur Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge und Asylbewerber geeinigt. Das teilten die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP am Freitag mit. In der Formulierungshilfe heißt es, die Bezahlkarte stelle ein taugliches Mittel dar, um beispielsweise Geldzahlungen an Schleuser zu unterbinden.

Kinderehen in Deutschland weiterhin verboten

Berlin - Kinderehen sollen in Deutschland auch in Zukunft verboten sein. Das Justizministerium legte am Freitag den Entwurf für ein Gesetz vor, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit im Ausland geschlossenen Ehen von Minderjährigen Rechnung zu tragen. Länder und Verbände haben jetzt bis zum 19. April Zeit, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen. Mädchen, die bei der Eheschließung unter 16 Jahre alt waren, sollen aber Unterhalt bekommen.

Erdbeben erschüttert Region um New York

New York - Ein Erdbeben hat die Region rund um die Millionenmetropole New York erschüttert. Berichte über Verletzte oder Sachschäden gab es zunächst nicht. Das Beben am Freitagvormittag (Ortszeit) hatte nach Angaben der zuständigen US-Behörde eine Stärke von 4,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach nahe dem Ort Lebanon im US-Staat New Jersey, etwa 65 Kilometer westlich der Stadt New York.

