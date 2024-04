US-Repräsentantenhaus stimmt für Milliardenhilfen für Kiew

Washington/Jerusalem - Das US-Repräsentantenhaus hat nach monatelanger Blockade ein milliardenschweres Hilfspaket mit dringend benötigten Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine gebilligt. Die Parlamentskammer verabschiedete am Samstagnachmittag (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf, der rund 61 Milliarden US-Dollar (57,26 Mrd. Euro) für Kiew enthält. US-Präsident Joe Biden begrüßte das Votum und rief den Senat zur einer raschen Zustimmung auf.

Erdogan traf Hamas-Auslandschef Haniyeh in Istanbul

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag den Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Istanbul getroffen. Die beiden sprachen unter anderem über humanitäre Hilfe für Gaza sowie über eine Waffenruhe, wie der staatliche Rundfunk TRT nach Abschluss des Gesprächs berichtete. Das etwa zweistündige Treffen habe in Erdogans Büro im Dolmabahce-Palast stattgefunden. Auch Außenminister Hakan Fidan sowie Geheimdienst-Chef Ibrahim Kalin seien dabei gewesen.

US-Repräsentantenhaus stimmt für Gesetz zu Tiktok-Verkauf

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat erneut für ein Gesetz gestimmt, das die beliebte Kurzvideo-App Tiktok aus China unter amerikanische Kontrolle bringen soll. Die Parlamentskammer in Washington nahm den Entwurf am Samstag mit einer großen überparteilichen Mehrheit an. Das Gesetz könnte zur Verbannung von Tiktok aus amerikanischen App-Stores führen, wenn der Dienst weiter im Besitz des chinesischen Konzerns Bytedance bleibt.

Ludwig mit 92,63 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Wien - Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ist am Samstag mit 92,63 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt haben sich 985 Delegierte in der Messe Wien an der Abstimmung beteiligt. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

Meinl-Reisinger zur NEOS-Spitzenkandidatin gekürt

Wien/Graz - Die NEOS haben bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in Graz Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst gekürt. Auf die Parteichefin entfielen 93,4 Prozent der Stimmen. Neben der Bundesliste fixierten die Pinken auch die Landeslisten. Meinl-Reisinger will nach der Wahl mitregieren.

Großdemo gegen Massentourismus auf den Kanaren

Las Palmas - Auf den Kanarischen Inseln haben am Samstag tausende Menschen gegen den Massentourismus demonstriert. Auf den Straßen der großen Städte der spanischen Urlaubsinseln protestierten laut Polizei etwa 20.000 Menschen, die Organisatoren sprachen von knapp 50.000 Teilnehmern. Sie machten ihrem Ärger mit Sprechchören und Trillerpfeifen Luft, auf Transparenten standen Slogans wie "Die Kanaren sind nicht zu verkaufen", "Tourismus-Moratorium" oder "Respektiert meine Heimat".

Dutzende Tote bei Bootsunglück in Zentralafrika

Bangui - Beim Kentern eines überladenen Bootes in der Zentralafrikanischen Republik sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Chef des Zivilschutzes der Zentralafrikanischen Republik, Thomas Djimasse, am Samstag mit. "Wir wurden 40 Minuten nach dem Vorfall alarmiert und die Helfer konnten etwa 50 leblose Körper bergen", sagte Djimasse der Nachrichtenagentur Reuters. Die Suche gehe weiter und es könnte weitere Todesopfer im Fluss Mpoko in der Hauptstadt Bangui geben.

Nach Brand in Kopenhagen - Meisten Kunstschätze gerettet

Kopenhagen - Nach dem verheerenden Brand in der alten Börse in Kopenhagen gehen die Aufräumarbeiten weiter. Einsatzkräfte arbeiteten weiter daran, das Gerüst zu entfernen, das das Gebäude wegen Restaurierungsarbeiten umgibt, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau am Samstag. Gute Nachrichten gab es unterdessen zu den Kunstschätzen, die in dem historischen Gebäude aufbewahrt worden waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red