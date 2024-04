Sieben Parteien stehen bei der EU-Wahl am Stimmzettel

Wien - Die knapp 6,4 Millionen wahlberechtigten Österreicher und anderen EU-Bürger haben bei der EU-Wahl am 9. Juni die Auswahl zwischen sieben Parteien, die es auf den Stimmzettel geschafft haben. Neben den Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS, die auf Abgeordneten-Unterschriften zurückgreifen konnten, werden auch die KPÖ und die Liste DNA zur Wahl stehen - dank ausreichender Unterstützungserklärungen. Das gab das Innenministerium am Freitag nach Fristende bekannt.

USA kündigen neues Milliardenpaket für Ukraine an

Washington - Die US-Regierung hat der Ukraine ein neues milliardenschweres Hilfspaket für die langfristige Lieferung von Waffen zugesagt. Die USA wollen Kiew zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Waffen und Unterstützung im Umfang von sechs Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd. Euro) zur Verfügung stellen, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag mit. Dabei gehe es unter anderem um Artillerie-Munition sowie Drohnen-Abwehr und Bewaffnung der "Patriot"-Flugabwehrsysteme.

"Kleiner Parteitag" der SPÖ bestimmt Kandidaten für Wahl

Wien - Nach den NEOS beschließt die SPÖ als zweite Parlamentspartei ihre Listen für die Nationalratswahl. Bei einem "kleinen Parteitag" genannt Bundesparteirat in Wieselburg werden sowohl die Bundeslisten als auch die Kandidatenlisten der Länder abgesegnet. Dazu kommt eine programmatische Rede von Parteichef Andreas Babler (SPÖ), in der dieser auch erste Projekte aus dem von ihm eingesetzten Expertenrat präsentieren wird, etwa ein Recht auf analoges Leben.

Wiener Grüne beschließen Liste für die NR-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen treffen einander am Samstag zu einer Landesversammlung in der Messe Wien. Dort beschließen sie unter anderem ihre Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst. Spitzenkandidatin wird Justizministerin Alma Zadić. Auch die Wiederwahl des grünen Wiener Spitzenduos Judith Pühringer und Peter Kraus steht auf dem Programm.

Ein Toter bei Unfall von Feuerwehrauto in Niederösterreich

Neustift-Innermanzing - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Freitagnachmittag in Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) ein Feuerwehrauto umgestürzt. Einer der ausgerückten Helfer kam bei dem Unfall nach Angaben von Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich ums Leben. Ein weiterer Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert. Drei ebenfalls in dem Kfz befindliche Männer trugen leichte Blessuren davon.

Ägypten: Fortschritte bei Gesprächen zu Gaza mit Israel

Kairo/Brüssel - In die festgefahrenen Verhandlungen zum Gaza-Krieg könnte nach Angaben aus Kairo Bewegung gekommen sein. Bei Gesprächen zwischen ägyptischen und israelischen Vertretern gab es laut dem staatsnahen TV-Sender Al-Kahira News am Freitag deutliche Fortschritte. Eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Der Sender hatte zuvor gemeldet, eine ägyptische Delegation bespreche in Tel Aviv einen "umfassenden Rahmen" für ein Waffenstillstandsabkommen. Details waren vorerst nicht bekannt.

König Charles nimmt wieder öffentliche Termine wahr

London - Gute Nachrichten aus dem britischen Königshaus: Knapp drei Monate nach der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung nimmt der britische König Charles III. ab kommender Woche wieder einige öffentliche Pflichten wahr. Der Buckingham-Palast begründete die Entscheidung am Freitagabend mit Fortschritten bei Charles' Krebsbehandlung. Da der Genesungsprozess aber noch nicht abgeschlossen sei, werde das Besuchsprogramm des 75-jährigen Monarchen eng mit seinen Ärzten abgestimmt.

Karner sieht britisches Ruanda-Modell als Vorbild

Wien - Dänemark und Österreich richten am 6. Mai eine Migrationskonferenz zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten aus. Die beiden Länder hätten die "Federführung" übernommen, um dieses Thema voranzutreiben, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem dänischen Amtskollegen Kaare Dybvad Bek in Wien. Als Vorbild nannte Karner dabei das britische "Ruanda-Modell".

