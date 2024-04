Sobotka schließt Koalition mit FPÖ aus

Wien - Eine Koalition mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl wird von der ÖVP schon länger ausgeschlossen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat diese Ansage nun ausgeweitet. "Die Kickl-FPÖ kommt nicht infrage, und eine andere FPÖ gibt es derzeit nicht", wird der ÖVP-Politiker im Nachrichtenmagazin "profil" zitiert. Dafür lege er seine Hand ins Feuer. "Die FPÖ hat sich zu einer Führerpartei entwickelt, der sogenannte Volkskanzler wird in der FPÖ fast degoutant verehrt."

28-Jähriger starb bei Unfall von Feuerwehrauto in NÖ

Neustift-Innermanzing - Nach dem Unfall eines Feuerwehrautos im Raum Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) vom Freitag sind am Samstag nähere Details bekannt geworden. Polizeiangaben zufolge dürfte der 28-jährige Lenker in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde aus dem Kfz geschleudert und erlag seinen tödlichen Verletzungen. Die fünf weiteren Insassen im Alter von 17 bis 48 Jahren erlitten allesamt Blessuren.

Philipp Jelinek turnt doch nicht bei ServusTV vor

Wien - Ex-"Fit mit Philipp"-Vorturner Philipp Jelinek dockt doch nicht bei ServusTV an. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, bestätigte der Salzburger Privatsender mehreren Medien wie der "Krone" und dem "Kurier" am Freitagabend. Der Grund wurde nicht genannt.

Ägypten: Fortschritte bei Gesprächen zu Gaza mit Israel

Kairo/Brüssel - In die festgefahrenen Verhandlungen zum Gaza-Krieg könnte nach Angaben aus Kairo Bewegung gekommen sein. Bei Gesprächen zwischen ägyptischen und israelischen Vertretern gab es laut dem staatsnahen TV-Sender Al-Kahira News am Freitag deutliche Fortschritte. Eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Medien berichteten, dass Israel die jüngsten Bemühungen um eine Feuerpause und einen Geisel-Deal als "letzte Chance" vor dem geplanten Angriff auf die Stadt Rafah sehe.

"Kleiner Parteitag" der SPÖ bestimmt Kandidaten für Wahl

Wien - Nach den NEOS beschließt die SPÖ als zweite Parlamentspartei ihre Listen für die Nationalratswahl. Bei einem "kleinen Parteitag" genannt Bundesparteirat in Wieselburg werden sowohl die Bundeslisten als auch die Kandidatenlisten der Länder abgesegnet. Dazu kommt eine programmatische Rede von Parteichef Andreas Babler (SPÖ), in der dieser auch erste Projekte aus dem von ihm eingesetzten Expertenrat präsentieren wird, etwa ein Recht auf analoges Leben.

Wiener Grüne beschließen Liste für die NR-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen treffen einander am Samstag zu einer Landesversammlung in der Messe Wien. Dort beschließen sie unter anderem ihre Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst. Spitzenkandidatin wird Justizministerin Alma Zadić. Auch die Wiederwahl des grünen Wiener Spitzenduos Judith Pühringer und Peter Kraus steht auf dem Programm.

Ratingagentur Scope entzieht Österreich Bestnote

Berlin - Die europäische Ratingagentur Scope hat Österreich die Bestnote entzogen. Die langfristige Bonitätsbewertung werde auf "AA+" von zuvor "AAA" gesenkt, teilte die Agentur am Freitag mit. Der Ausblick werde auf "stabil" von zuvor "negativ" geändert. Die Herabstufung des Ratings spiegle die zunehmende Divergenz der fiskalischen Kennzahlen des Landes verglichen mit denen anderer hoch bewerteter Staaten nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise wider.

Suche nach kleinem Buben in Deutschland geht weiter

Bremervörde - Mit einer anderen Strategie in der Nacht haben hunderte Kräfte die Suche nach dem sechsjährigen Arian in Bremervörde in Deutschland auch am Samstag in der Früh fortgesetzt. In vorherigen Nächten wurde unter anderem Feuerwerk abgebrannt, da der Bub dies möge. Die Polizei hoffte, damit eine Spur zu dem Sechsjährigen aus dem nördlichen Niedersachsen zu bekommen, der seit Montagabend vermisst wird.

