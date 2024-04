Sobotka schließt Koalition mit FPÖ aus

Wien - Eine Koalition mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl wird von der ÖVP schon länger ausgeschlossen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat diese Ansage nun ausgeweitet. "Die Kickl-FPÖ kommt nicht infrage, und eine andere FPÖ gibt es derzeit nicht", wird der ÖVP-Politiker im Nachrichtenmagazin "profil" zitiert. Dafür lege er seine Hand ins Feuer. "Die FPÖ hat sich zu einer Führerpartei entwickelt, der sogenannte Volkskanzler wird in der FPÖ fast degoutant verehrt."

28-Jähriger starb bei Unfall von Feuerwehrauto in NÖ

Neustift-Innermanzing - Nach dem Unfall eines Feuerwehrautos im Raum Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) vom Freitag sind am Samstag nähere Details bekannt geworden. Polizeiangaben zufolge dürfte der 28-jährige Lenker in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde aus dem Kfz geschleudert und erlag seinen tödlichen Verletzungen. Die fünf weiteren Insassen im Alter von 17 bis 48 Jahren erlitten allesamt Blessuren.

"Kleiner Parteitag" der SPÖ bestimmt Kandidaten für Wahl

Wien - Nach den NEOS beschließt die SPÖ als zweite Parlamentspartei ihre Listen für die Nationalratswahl. Bei einem "kleinen Parteitag" genannt Bundesparteirat in Wieselburg werden sowohl die Bundeslisten als auch die Kandidatenlisten der Länder abgesegnet. Dazu kommt eine programmatische Rede von Parteichef Andreas Babler (SPÖ), in der dieser auch erste Projekte aus dem von ihm eingesetzten Expertenrat präsentieren wird, etwa ein Recht auf analoges Leben.

Wiener Grüne beschließen Liste für die NR-Wahl

Wien - In der Messe Wien hat am Samstag die 88. Landesversammlung der Wiener Grünen begonnen. Diese beschließen dort unter anderem ihre Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst. Spitzenkandidatin wird Justizministerin Alma Zadić. Auch die Wiederwahl des grünen Wiener Spitzenduos Judith Pühringer und Peter Kraus steht auf dem Programm.

Ratingagentur Scope entzieht Österreich Bestnote

Berlin - Die europäische Ratingagentur Scope hat Österreich die Bestnote entzogen. Die langfristige Bonitätsbewertung werde auf "AA+" von zuvor "AAA" gesenkt, teilte die Agentur am Freitag mit. Der Ausblick werde auf "stabil" von zuvor "negativ" geändert. Die Herabstufung des Ratings spiegle die zunehmende Divergenz der fiskalischen Kennzahlen des Landes verglichen mit denen anderer hoch bewerteter Staaten nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise wider.

36-Jähriger vor Bar in Tirol von Golfcart überrollt

Ötztal-Bahnhof - Ein 36-jähriger Mann ist Samstag früh vor dem Eingangsbereich einer Bar in Ötztal-Bahnhof (Bez. Imst) von einem Golfcart überrollt und verletzt worden. Ebenfalls verletzt wurde eine 19-Jährige, die von dem Elektrogefährt touchiert wurde. Vier oder fünf unbekannte Männer hatten das Golfcart auf dem Parkplatz des Veranstaltungsgeländes, auf dem sich auch die Bar befindet, unbefugt in Betrieb genommen. Damit fuhren sie zur Bar und in eine Personengruppe, so die Polizei.

Taylor Swift übertrifft Beatles-Rekord in Großbritannien

London - Taylor Swift hat am Freitag mit dem neuen Album "The Tortured Poets Department" die britischen Musik-Charts angeführt und mehr Exemplare davon verkauft als der Rest in den Top-Ten zusammen. Außerdem übertraft sie den Rekord der Beatles als Act mit zwölf Nummer-eins-Alben in Großbritannien in der kürzesten Zeit.

Suche nach kleinem Buben in Deutschland geht weiter

Bremervörde - Trotz einer neuen Suchtaktik ist der sechs Jahre alte Arian aus Elm in Bremervörde in Deutschland auch in der fünften Nacht vermisst geblieben. "Leider hat uns die Nacht nicht weitergebracht", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Es habe keine neuen Spuren gegeben. Die Suche nach dem Buben gehe auch am Samstag mit geballter Arbeitskraft weiter.

