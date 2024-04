"Kleiner Parteitag" der SPÖ bestimmt Kandidaten für Wahl

Wien - Die SPÖ stimmt sich mit einem "kleinen Parteitag" schon auf die Nationalratswahl ein. Bei dem formal Bundesparteirat genannten Event in Wieselburg wird die Bundesliste beschlossen, zudem soll Parteichef Andreas Babler (SPÖ) erste Inhalte aus seinem Expertenrat präsentieren. In den Einleitungsreden wurde ein Kanzler Babler beschworen.

76,8 Prozent für Wiens Grünen-Spitzenduo Pühringer und Kraus

Wien - Das Obleute-Duo der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus, ist am Samstag bei der Landesversammlung der Wiener Grünen bestätigt worden. Sie wurden mit 76,8 Prozent wiedergewählt. Die beiden sind 2021 erstmals gekürt worden.

Sobotka schließt Koalition mit FPÖ aus

Wien - Eine Koalition mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl wird von der ÖVP schon länger ausgeschlossen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat diese Ansage nun ausgeweitet. "Die Kickl-FPÖ kommt nicht infrage, und eine andere FPÖ gibt es derzeit nicht", wird der ÖVP-Politiker im Nachrichtenmagazin "profil" zitiert. Dafür lege er seine Hand ins Feuer. "Die FPÖ hat sich zu einer Führerpartei entwickelt, der sogenannte Volkskanzler wird in der FPÖ fast degoutant verehrt."

28-Jähriger starb bei Unfall von Feuerwehrauto in NÖ

Neustift-Innermanzing - Nach dem Unfall eines Feuerwehrautos im Raum Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) vom Freitag sind am Samstag nähere Details bekannt geworden. Polizeiangaben zufolge dürfte der 28-jährige Lenker in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde aus dem Kfz geschleudert und erlag seinen tödlichen Verletzungen. Die fünf weiteren Insassen im Alter von 17 bis 48 Jahren erlitten allesamt Blessuren.

Russland überzog Ukraine mit Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine mit neuen massiven Raketenangriffen überzogen. Die Luftstreitkräfte in Kiew meldeten am Samstagmorgen, dass 21 von insgesamt 34 Raketen und Marschflugkörpern verschiedener Typen abgeschossen worden seien. Die Angriffe seien aus der Luft, vom Schwarzen Meer und vom Boden aus erfolgt, hieß es. Insgesamt seien vier Wärmekraftwerke schwer beschädigt worden, teilte das Energieunternehmen DTEK mit. Es seien auch Menschen verletzt worden.

Ratingagentur Scope entzieht Österreich Bestnote

Berlin - Die europäische Ratingagentur Scope hat Österreich die Bestnote entzogen. Die langfristige Bonitätsbewertung werde auf "AA+" von zuvor "AAA" gesenkt, teilte die Agentur am Freitag mit. Der Ausblick werde auf "stabil" von zuvor "negativ" geändert. Die Herabstufung des Ratings spiegle die zunehmende Divergenz der fiskalischen Kennzahlen des Landes verglichen mit denen anderer hoch bewerteter Staaten nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise wider.

36-Jähriger vor Bar in Tirol von Golfcart überrollt

Ötztal-Bahnhof - Ein 36-jähriger Mann ist Samstag früh vor dem Eingangsbereich einer Bar in Ötztal-Bahnhof (Bez. Imst) von einem Golfcart überrollt und verletzt worden. Ebenfalls verletzt wurde eine 19-Jährige, die von dem Elektrogefährt touchiert wurde. Vier oder fünf unbekannte Männer hatten das Golfcart auf dem Parkplatz des Veranstaltungsgeländes, auf dem sich auch die Bar befindet, unbefugt in Betrieb genommen. Damit fuhren sie zur Bar und in eine Personengruppe, so die Polizei.

Polizist im Mühlviertel soll Partnerin attackiert haben

Linz - Gegen einen Mühlviertler Polizisten laufen seit dem vergangenen Wochenende Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt, auch ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen. Der Beamte soll seine Partnerin in flagranti mit einem anderen Mann erwischt haben. Daraufhin soll er der Lebensgefährtin zwei Ohrfeigen verpasst haben. Einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigte die Polizei der APA auf Anfrage. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

