Hamas stimmt Vorschlag zur Waffenruhe im Gazastreifen zu

Gaza - Nach monatelangen indirekten Verhandlungen ist zum ersten Mal wieder Bewegung in die Gespräche über eine Feuerpause im Gaza-Krieg gekommen. Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben einem von den Vermittlern Ägypten und Katar unterbreiteten Vorschlag für eine Waffenruhe zugestimmt. Gleichzeitig begann Israel am Montag mit entscheidenden Vorbereitungen für den lang angekündigten Militäreinsatz in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen.

Pro-Palästina-Protestcamp an Uni Wien

Wien - Aktivisten haben am Campus der Universität Wien am Alten AKH ein Protestcamp errichtet. Die Aktion folgte einer "Pro Palästina"-Demonstration. Rund 100 Personen sind versammelt, teilte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage mit. Die Universität Wien distanzierte sich von der Versammlung.

Putin beginnt fünfte Amtszeit

Moskau - Mehr als zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine legt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Dienstag (11.00 Uhr MESZ) den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Damit beginnen für ihn sechs weitere Jahre als Staatschef. Die Zeremonie im Moskauer Kreml findet vor Vertretern der Regierung, beiden Kammern des russischen Parlaments und weiteren hochrangigen Gästen statt. Österreich wird laut Außenministerium nicht vertreten sein.

Kaum Annäherung zwischen Paris und Peking

Paris - China soll Russland von seinen Atomdrohungen abbringen und den europäischen Markt nicht mit subventionierten E-Autos überschwemmen - das sind die beiden Botschaften, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Montag in Paris nahegelegt haben. Nach einem Dreiertreffen am Vormittag empfing Macron seinen chinesischen Kollegen am Nachmittag zu einem bilateralen Gespräch im Elys�e.

EU-Wahl - SPÖ will Arbeitsplätze wieder nach Europa holen

Wien - Die SPÖ, die sich als "die Stimme der Menschen, nicht der Lobbys" präsentiert, setzt bei der kommenden EU-Wahl auf "Europe First". Bei einer Präsentation von Wahlprogramm und -plakaten sowie der Eröffnung der Wahlkampfzentrale in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle appellierte Spitzenkandidat Andreas Schieder, grüne und soziale Arbeitsplätze in Europa zu schaffen. Ein Rechtsruck könne am 9. Juni nur mit einer Stimme für die SPÖ verhindert werden, betonte er erneut.

Kein Kickl, Teufel als Zeuge im U-Ausschuss

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" endet diese Woche, wie er begonnen hat: mit Absagen. So hatte der Obmann der Freiheitlichen, Herbert Kickl, für seine bereits zweite Befragung mit Verweis auf eine Bergtour abgewinkt. Ebenso dessen ehemaliger Geschäftspartner in der Werbeagentur Ideenschmiede, Thomas Sila. Immerhin kommt am Dienstag Kickls einstiger Kabinettschef sowie ein in Ungnade gefallener ehemaliger Grazer Blauer.

Mehr als 40 Bauarbeiter in Südafrika verschüttet

Kapstadt - Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes in der südafrikanischen Küstenstadt George sind mehr als 40 Bauarbeiter verschüttet worden. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte, befanden sich zur Zeit des Einsturzes am frühen Montagnachmittag 70 Menschen auf der Baustelle. 22 Verletzte wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert. Nach 48 Vermissten werde gesucht.

Paar aus Österreich bei Kanu-Unfall in Frankreich gestorben

Lyon/Wien - Bei einem Kanu-Unfall in Südfrankreich sind zwei österreichische Touristen ertrunken. Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau, die in der Ard�che-Region Urlaub machten. Das Außenministerium bestätigte abends den Tod zweier österreichischer Staatsbürger in Frankreich.

