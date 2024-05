USA kündigten Veto bei UNO-Palästinenser-Abstimmung an

New York - Auch im Falle einer erwarten großen Mehrheit in der UNO-Vollversammlung für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser bei den Vereinten Nationen wollen die USA den Prozess im Weltsicherheitsrat blockieren. Hintergrund ist, dass das größte UNO-Gremium mit seinen 193 Mitgliedern am Freitag aller Voraussicht nach entscheiden wird, dass es den bisherigen Beobachterstaat Palästina geeignet für eine UNO-Vollmitgliedschaft hält. Österreich kündigte bereits an, sich zu enthalten.

Verschärfungen bei Familiennachzug ab kommender Woche

Wien - Die von türkiser Regierungsseite angekündigten Verschärfungen beim Familiennachzug treten kommende Woche in Kraft. Per Erlass soll dann etwa die Zahl der DNA-Tests "massiv erhöht" werden, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz an - von derzeit ein auf ungefähr 50 Prozent. Die Tests müssen dann auch vor Ort in den zuständigen Botschaften durchgeführt und von den Antragstellern vorerst finanziell selbst getragen werden.

Dominic Thiem setzt im Herbst seinen Karriere-Schlusspunkt

Wien - Dominic Thiem wird im Herbst seine Karriere beenden. Auf einem Tennis-Court sitzend hat der Tennisstar am Freitag in einem Kurzvideo über Social Media mit emotionalen Worten diese Entscheidung verlautbart. "Ich habe eine sehr wichtige, traurige, aber auch sehr schöne Mitteilung. Die Saison 2024 ist meine letzte. Ich werde meine Karriere mit Saisonende beenden", teilte der 30-Jährige mit. Er habe lange darüber nachgedacht. "Diese Entscheidung ist die einzig richtige."

Russische Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Beginn einer massiven russischen Bodenoffensive von einem "heftigen Kampf" in der ostukrainischen Region Charkiw gesprochen. "Russland hat eine neue Welle von Gegenoffensivaktionen gestartet", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die Ukraine begegnete ihnen dort mit unseren Truppen, Brigaden und Artillerie (...) Jetzt ist in dieser Richtung ein heftiger Kampf im Gange."

Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz in Frankreich getötet

Chambery - Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA. Die Opfer stammten demnach aus Tirol und Vorarlberg.

Tourist auf dem Wiener Stephansdom kollabiert

Wien - Ein Tourist ist am Freitag kurz vor Mittag auf dem Südturm des Wiener Stephansdomes kollabiert. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr und die Seiltechnikgruppe der Berufsrettung bargen den 76-Jährigen. Der Mann wollte die Türmerstube besichtigen, hatte aber in 70 Metern Höhe auf dem Südturm medizinische Probleme bekommen. Die Feuerwehr rückte um 11.50 Uhr mit 22 Einsatzkräften in fünf Fahrzeugen, die Rettung mit ihrer Seiltechnikgruppe aus.

