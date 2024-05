Zeitung: EU einigte sich auf Sicherheitszusagen für Ukraine

Berlin/Brüssel - Die Europäische Union hat sich einem Medienbericht zufolge auf Sicherheitszusagen für die Ukraine geeinigt. Die Zusagen sollen im Sommer in Kraft treten und gelten so lange, bis die Ukraine der EU und der NATO beigetreten sein wird. Das berichtet die deutsche Zeitung "Welt am Sonntag" laut einem Vorabbericht unter Berufung auf einen vertraulichen Entwurf der Sicherheitszusagen, der dem Blatt vorliegt.

Russland eröffnet neue Front im Nordosten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Russland hat mit einem Bodenangriff nahe der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine eine weitere Front eröffnet. Rund zwei Jahre nach dem Rückzug aus dieser Region griffen russische Truppen am Freitagmorgen die ukrainische Grenzstadt Wowtschansk an, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Die lokalen Behörden halfen nach eigenen Angaben Zivilisten, die unter schwerem Beschuss stehende Stadt zu verlassen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von schweren Kämpfen.

Zehn Verletzte bei Busunfall auf der A1 in Salzburg

Thalgau/Salzburg - Bei einem Reisebusunfall auf der Westautobahn (A1) bei Thalgau im Salzburger Flachgau sind laut Polizei zehn Insassen verletzt worden. Das Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen, das von einem 57-jährigen Slowaken gelenkt worden und in Richtung Wien unterwegs war, prallte am Freitag kurz vor Mitternacht in einem Baustellenbereich gegen die Betonmitteltrennwand. Der Bus touchierte mehrmals die Betonwand und kam schließlich auf der Fahrzeugseite zu liegen.

In Malmö steigt das Finale des 68. Song Contest

Malmö/Wien - Jetzt wird es ernst für Österreichs ESC-Hoffnung Kaleen: Am Samstagabend geht in der schwedischen Hafenstadt Malmö das große Finale des 68. Eurovision Song Contests über die Bühne. Die rot-weiß-rote Kandidatin hat dabei mit ihrer Technohymne "We Will Rave" den letzten Startplatz des 26-köpfigen Feldes ausgefasst. Die Buchmacher rechnen der 29-Jährigen derzeit einen Platz im oberen Mittelfeld aus.

OECD für verantwortungsbewusste Handynutzung im Unterricht

Paris - Die Industriestaatenorganisation OECD rät nach einer Studie zu einem verantwortungsbewussten Einsatz von Mobiltelefonen im Schulunterricht. Sie warnt aber zugleich vor massiven Lernrückständen bei Schülern, die ständig auf ihr Handy schauen. Schülerinnen und Schüler, die täglich eine bis fünf Stunden mithilfe von mobilen Endgeräten lernten, erzielten bessere Ergebnisse als solche, die das nicht täten oder stattdessen das Handy im Unterricht für Privatzwecke nutzten.

Van der Bellen, Mattarella, Steinmeier: Demokratie stärken

Wien - Gemeinsam mit dem deutschen und dem italienischen Präsidenten, Frank-Walter Steinmeier und Sergio Mattarella, ruft Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut zur Teilnahme an der EU-Wahl am 9. Juni auf. Mit der Stimmabgabe könne die europäische Demokratie gestärkt werden, betonten die Staatsoberhäupter in einem am Samstag in mehreren österreichischen und internationalen Tageszeitungen veröffentlichten, gemeinsamen Brief.

Studie: Künstliche Intelligenz kann lügen und betrügen

Cambridge/Menlo Park/Mountain View - Sie lügen und betrügen, um ans Ziel zu kommen: Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) sind in der Lage, Menschen zu täuschen - selbst wenn sie darauf trainiert wurden, hilfreich und ehrlich zu sein. Das ist das Ergebnis einer Übersichtsstudie von Forschern am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts), die in der Fachzeitschrift "Patterns" veröffentlicht wurde.

