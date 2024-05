Israels Militär ordnet weitere Evakuierung in Rafah an

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat Bewohner von Rafah am Samstag dazu aufgefordert, weitere Gebiete im Osten sowie im Zentrum der im Süden gelegenen Stadt Gaza zu verlassen. In einer Botschaft, die das Militär auf Arabisch über die Plattform X und in Form von Textnachrichten verbreitete, zählten die Streitkräfte die betroffenen Zonen auf, darunter zwei Flüchtlingslager. Die Menschen in diesen Gebieten müssten sich unverzüglich in die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste begeben.

Polarlichter über Österreich durch starken Sonnensturm

Wien/Washington - Die Erde erlebt laut einer US-Behörde derzeit den ersten "extremen" Sonnensturm seit 2003. Der Ausbruch der Stufe fünf auf der fünfstufigen Skala sei am Freitagabend (Ortszeit) beobachtet worden, erklärte die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA). In Europa brachte der auf das Magnetfeld der Erde treffende Sonnensturm pink-grüne Polarlichter hervor, auch in Österreich war das beeindruckende Himmelsschauspiel zu sehen. Es wurde jedoch auch vor Störungen gewarnt.

Niederlande nach "Vorfall" raus aus dem ESC-Finale

Wien/Malmö - Jetzt ist der Eklat perfekt: Der niederländische Sänger Joost Klein wird nach der Beschwerde einer Produktionsmitarbeiterin nicht im Finale des 68. Eurovision Song Contest auftreten. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) wenige Stunden vor Beginn der Endrunde mit. Der Grund seien polizeiliche Ermittlungen nach der Beschwerde einer Mitarbeiterin der Produktion gegen Klein wegen eines "Vorfalls", der sich am Donnerstagabend ereignet haben soll.

Ein Toter, drei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Salzburg

Radstadt - Zwei Kleintransporter sind Samstagfrüh bei Radstadt (Pongau) frontal zusammengestoßen. Eine Person ist ums Leben gekommen, eine weitere konnte reanimiert werden, wie das Rote Kreuz einen Bericht auf salzburg.orf.at und Krone.at der APA bestätigte. Insgesamt wurden drei Personen schwer verletzt. Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.

Laut Kreml fünf Dörfer in Region Charkiw eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau fünf Dörfer in der ukrainischen Region Charkiw eingenommen. Die Dörfer Pleteniwka, Ohirzewe, Boryssiwka, Pylna und Striletschna, die alle direkt an der Grenze zur russischen Oblast Belgorod liegen, seien nun unter russischer Kontrolle. Am Freitag hatte Russland eine Offensive gegen Charkiw gestartet, das im Nordosten der Ukraine liegt.

Frist für Bau der dritten Piste am Flughafen Wien verkürzt

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien hat nur bis 2030 Zeit, den geplanten Bau der dritten Piste zu realisieren, das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entschieden. Der durch die Landesregierung Niederösterreich gewährte Aufschub sei angesichts der infolge der Corona-Pandemie für den Flugverkehr entstandenen Unsicherheiten legitim, die genehmigte Fristverlängerung bis 2033 sei aber zu lange bemessen, argumentierte das Gericht. Der Flughafen Wien kritisiert die Entscheidung.

Zehn Verletzte bei Busunfall auf der A1 in Salzburg

Thalgau/Salzburg - Bei einem Reisebusunfall auf der Westautobahn (A1) bei Thalgau im Salzburger Flachgau sind laut Polizei zehn Insassen verletzt worden. Das Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen, das von einem 57-jährigen Slowaken gelenkt worden und in Richtung Wien unterwegs war, prallte am Freitag kurz vor Mitternacht in einem Baustellenbereich gegen die Betonmitteltrennwand. Der Bus touchierte mehrmals die Betonwand und kam schließlich auf der Fahrzeugseite zu liegen.

Pensionistenverband fordert Ministerium für ältere Menschen

Wien - Anlässlich des Tags der Pflege am morgigen Sonntag fordert der SPÖ-nahe Pensionistenverband ein eigenes Ministerium für die ältere Generation in der nächsten Bundesregierung. Die vielschichtigen Themen einer älter werdenden Gesellschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für Pensionssystem, Pflege, die Altersdiskriminierung und der Kampf gegen die Einsamkeit - "das alles ist kein 'Nebenjob'", so Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka am Samstag laut Aussendung.

