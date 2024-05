Rund 300.000 Menschen verlassen Rafah - Neues Geisel-Video

Tel Aviv/Rafah - Rund 300.000 Menschen in Rafah sind nach Angaben der israelischen Armee der Aufforderung gefolgt, die Stadt im südlichen Gazastreifen in Richtung einer "humanitären Zone" zu verlassen. Seit Montag hätten sich etwa 300.000 Menschen aus dem Gazastreifen "auf den Weg in die humanitäre Zone in al-Mawasi" gemacht, erklärte die israelische Armee am Samstag. Die islamistische Hamas veröffentlichte unterdessen erneut ein Video von einer in den Gazastreifen verschleppten Geisel.

Laut Kreml fünf Tote bei ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - In den russischen Grenzprovinzen Belgorod und Kursk und in der russisch besetzten Stadt Donezk sind nach Behördenangaben fünf Menschen bei ukrainischen Drohnen- und Artillerieangriffen ums Leben gekommen. In Donezk seien drei Menschen getötet und acht verletzt worden, als eine Rakete ein Restaurant getroffen habe, erklärte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der besetzten Region, Denis Puschilin. Unterdessen wüteten die Kämpfe in der Region Charkiw weiter.

Niederlande nach "Vorfall" raus aus dem ESC-Finale

Wien/Malmö - Jetzt ist der Eklat perfekt: Der niederländische Sänger Joost Klein wird nach Beschwerde einer Produktionsmitarbeiterin nicht im Finale des 68. Eurovision Song Contest auftreten. Das teilte die Rundfunkunion (EBU) wenige Stunden vor Beginn der Endrunde mit. Der Grund seien polizeiliche Ermittlungen nach der Beschwerde einer Mitarbeiterin gegen Klein wegen eines "Vorfalls", der sich am Donnerstagabend ereignet haben soll. Der niederländische TV-Sender zeigt sich "geschockt".

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Salzburg

Radstadt - Zwei Kleintransporter sind Samstagfrüh bei Radstadt (Pongau) frontal zusammengestoßen. Eine Person ist an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Eine weitere konnte reanimiert werden, verstarb aber später. Zwei weitere Personen wurden verletzt, zumindest eine davon schwer, wie das Rote Kreuz einen Bericht auf salzburg.orf.at und Krone.at der APA bestätigte. Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt, es wird ermittelt.

Pensionistenverband fordert Ministerium für ältere Menschen

Wien - Anlässlich des Tags der Pflege am morgigen Sonntag fordert der SPÖ-nahe Pensionistenverband ein eigenes Ministerium für die ältere Generation in der nächsten Bundesregierung. Die vielschichtigen Themen einer älter werdenden Gesellschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für Pensionssystem, Pflege, die Altersdiskriminierung und der Kampf gegen die Einsamkeit - "das alles ist kein 'Nebenjob'", so Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka am Samstag laut Aussendung.

Bereits mehr als 200 Tote bei Hochwasser in Afghanistan

Kabul - Bei den schweren Überschwemmungen in Afghanistan ist die Zahl der Toten allein in der nordöstlichen Provinz Baghlan auf über 200 gestiegen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Samstag unter Berufung auf den afghanischen Katastrophenschutz mitteilte, waren alle Todesopfer in der Provinz Baghlan zu verzeichnen. In den Bezirken Dschadid und Burka starben demnach jeweils mindestens 100 Menschen, rund 2.000 Häuser seien beschädigt oder zerstört worden.

Tiger tötete Plantagenarbeiter in Indonesien

Medan (Sumatra) - Auf der indonesischen Insel Sumatra ist ein Plantagenarbeiter bei einem mutmaßlichen Angriff durch einen der vom Aussterben bedrohten Sumatra-Tiger getötet worden. Ein Team der Tierschutzbehörde suchte am Samstag laut eigenen Angaben nach dem Tier. Die Plantage in der zentralen Provinz Riau, in der der Arbeiter tot aufgefunden wurde, befindet sich demnach in dem Tiger-Habitat.

