Neos starten mit Plädoyer für Europa in den Wahlkampf

Wien - Mit einem "EU-Picknick" im Wiener Prater sind die Neos am Samstagnachmittag offiziell in den EU-Wahlkampf gestartet. Ganz im Zeichen der Gesinnung der Partei hielten Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter und Listenzweite Anna Stürgkh Plädoyers für ein gemeinsames Europa. Schlussendlich gaben die Neos-Kandidatinnen und Kandidaten auf der Bühne die Europahymne "Ode an die Freude" zum Besten.

Rund 300.000 Menschen verlassen Rafah - Neues Geisel-Video

Tel Aviv/Rafah - Rund 300.000 Menschen in Rafah sind nach Angaben der israelischen Armee der Aufforderung gefolgt, die Stadt im südlichen Gazastreifen in Richtung einer "humanitären Zone" zu verlassen. Seit Montag hätten sich etwa 300.000 Menschen aus dem Gazastreifen "auf den Weg in die humanitäre Zone in al-Mawasi" gemacht, erklärte die israelische Armee am Samstag. Die islamistische Hamas veröffentlichte unterdessen erneut ein Video von einer in den Gazastreifen verschleppten Geisel.

Polarlichter über Österreich durch starken Sonnensturm

Wien/Washington - Der erste extreme Sonnensturm seit ca. 20 Jahren hat in vielen Erdteilen für beeindruckende Polarlichter am Himmel gesorgt - auch in Österreich. Das Phänomen erreichte die Erde am Freitag und hält nach Einschätzung der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) während des Wochenendes an. Auch in Österreich sollten die Sichtbedingungen in der Nacht auf Sonntag laut Geosphere Austria "wieder ganz gut sein". Internationale Experten warnten vor Beschädigungen an Stromnetzen.

Myanmars Militär griff erneut Kloster an: 32 Zivilisten tot

Naypyidaw - Bei einem Angriff des Militärs auf ein Dorf im Nordwesten Myanmars sind nach Angaben von Augenzeugen und örtlichen Medien am Samstag 32 Zivilisten getötet worden. Die meisten von ihnen seien in zwei buddhistischen Klöstern in dem Dorf Lettuttaw in der Gemeinde Myinmuy in der Region Sagaing erschossen worden, in die sie vor den Soldaten geflüchtet waren, hieß es.

Laut Kreml fünf Tote bei ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - In den russischen Grenzprovinzen Belgorod und Kursk und in der russisch besetzten Stadt Donezk sind nach Behördenangaben fünf Menschen bei ukrainischen Drohnen- und Artillerieangriffen ums Leben gekommen. In Donezk seien drei Menschen getötet und acht verletzt worden, als eine Rakete ein Restaurant getroffen habe, erklärte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der besetzten Region, Denis Puschilin. Unterdessen wüteten die Kämpfe in der Region Charkiw weiter.

Niederlande nach "Vorfall" raus aus dem ESC-Finale

Wien/Malmö - Nur mehr wenige Stunde bis zum großen Finale des 68. Eurovision Song Contests - und die Nerven liegen blank. Bei der letzten Probe vor dem Megaevent in der Malmö Arena war etwa der irische Act Bambie Thug nicht live zu erleben - und äußerte zuvor laut der irischen Fernsehanstalt RT� die Erwartung an die EBU, Israel wegen Kommentaren im israelischen Fernsehen auszuschließen. Der französische Kandidat Slimane indes unterbrach sein Lied auf offener Bühne für eine Botschaft.

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Salzburg

Radstadt - Zwei Kleintransporter sind Samstagfrüh auf der Ennstalstraße (B320) bei Radstadt (Pongau) frontal zusammengestoßen. Bei einem der Beifahrer, einem 29-Jährigen aus Oberösterreich, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Der andere Beifahrer aus Rumänien konnte vorerst reanimiert werden, er verstarb aber beim Transport mit dem Rettungshubschrauber.

