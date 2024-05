Israel schickt mehr Soldaten in Gegend von Rafah

Gaza/Rafah - Das israelische Militär schickt nach den Worten von Verteidigungsminister Yoav Gallant mehr Soldaten in die Gegend von Rafah im Süden des Gazastreifens, die den Einsatz am Boden verstärken sollen. Dort sei eine Reihe von Tunneln zerstört worden, die von der militanten Palästinenser-Organisation Hamas genutzt worden seien, erklärte Gallant am Donnerstag. Weitere Tunnel würden in Kürze von israelischen Einheiten zerstört.

Österreich mit nächster WM-Sensation - 3:2 gegen Finnland

Prag - Österreich hat bei der Eishockey-WM in Tschechien die nächste Sensation abgeliefert. Nach dem Punktgewinn gegen Weltmeister Kanada wurde am Donnerstag der Olympiasieger nach neuerlicher Comeback-Qualitäten sogar besiegt. Die ÖEHV-Auswahl bezwang Finnland nach 0:2-Rückstand dank eines Treffers in der letzten Sekunde mit 3:2 (0:2,1:0,2:0). Nach dem ersten Sieg über Finnland in der Länderspielgeschichte ist mit vier Punkten ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft.

Türkischer Kurdenpolitiker Demirtas bekommt 42 Jahre Haft

Ankara - Ein türkisches Gericht hat Medienberichten zufolge den früheren Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP-Partei, Selahattin Demirtas, zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt. Dem bereits seit 2016 inhaftierten Demirtas wurde vorgeworfen, im Zusammenhang mit den gewaltsamen Protesten im Jahr 2014 gegen die Belagerung der nordsyrischen Stadt Kobane durch die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) unter anderem die Einheit des Staates verletzt zu haben.

Aufregung um Schweinefleisch-Sager von FPÖ-Bundesrat

Graz - Eine Aussage von FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner bei einer Schuldiskussion zur EU-Wahl sorgt für Aufregung. Der Freiheitliche sagte bei der Veranstaltung, dass "Menschen, die Schweinefleisch essen, weniger dazu neigen würden, sich in die Luft zu sprengen". Ein Video davon ist auf Social-Media-Kanälen zu sehen. Die Islamische Religionsgemeinde Steiermark verurteilte am Donnerstag die Äußerungen, die FPÖ sprach von einer "künstlichen Empörung", die "völlig lächerlich" sei.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Am Freitagabend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Fest am Rathausplatz ruft Neo-Intendant Milo Rau die "Freie Republik Wien" aus, auf der Bühne versammeln sich "Menschen aus allen Spektren der Kunst, Politik und des Aktivismus". Für das musikalische Konzept zeichnet Herwig Zamernik alias Fuzzman verantwortlich, auf der Bühne stehen u.a. Pussy Riot, Bipolar Feminin und Voodoo Jürgens. Die Eröffnung wird ab 21.20 Uhr live in ORF 2 und 3sat übertragen.

Junge Wiener Schutzgeld-Erpresser vor Gericht

Wien - Am Freitag beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen eine jugendliche Schutzgeld-Erpresser-Bande, die im September 2023 drei Brandanschläge auf ein Handy-Geschäft in Meidling verübt haben soll, um vom Betreiber Geld einzutreiben. Es sind vorerst acht Verhandlungstage anberaumt, die Urteile wird es im Juni geben. Angeklagt sind zehn Burschen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Sechs von ihnen befinden sich in U-Haft.

Ermittlungen gegen AfD-Abgeordneten Bystron

Berlin/München - Wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche hat die Generalstaatsanwaltschaft München Ermittlungen gegen den deutschen AfD-Abgeordneten Petr Bystron eingeleitet und am Donnerstag mehrere Objekte durchsucht. Darunter war auch Bystrons Abgeordnetenbüro im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages. Der Deutsche Bundestag hatte zuvor seine Immunität aufgehoben.

