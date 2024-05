Peking droht Taiwan mit Blutvergießen

Taipeh/Peking - Wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te hat China den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan in drastischen Worten mit einem Blutvergießen gedroht. "Die Unabhängigkeitskräfte werden mit zerschmetterten Schädeln und im Blut enden", nachdem sie mit Chinas "großem" Vorhaben der "vollständigen Vereinigung" mit Taiwan konfrontiert wurden, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking.

Toter bei russischem Angriff auf ukrainische Stadt Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Bei russischen Luftangriffen auf die nordostukrainische Stadt Charkiw sind nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden. "Ein Angriff hat ein privates Unternehmen getroffen", erklärte Bürgermeister Ihor Terechow am Donnerstag in Online-Netzwerken. "Vorläufigen Informationen zufolge gibt es einen Toten, sechs Verletzte und der Verbleib von drei weiteren kann wegen eines großen Feuers nicht geklärt werden."

Lebensmittel seit Vorjahr teils wieder billiger geworden

Wien - Preise für Lebensmittel sind im Jahresvergleich teilweise wieder billiger geworden. Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) vom März 2024 waren die billigsten Lebensmittel um 3,3 Prozent günstiger als im März 2023. Ein Einkaufskorb mit den 40 billigsten Lebens- und Reinigungsmitteln kostete im März 2023 im Schnitt 75,79 Euro, ein Jahr später waren es 73,27 Euro. Die Preise sind aber nach wie vor höher als vor Beginn des starken Inflationsanstiegs 2021.

NEOS bewerben Vereinigte Staaten von Europa

Wien - Die NEOS werben im EU-Wahlkampf für ihre Vision von Vereinigten Staaten von Europa und setzt dabei nun auch verstärkt auf das Thema Klimaschutz. Die NEOS seien klar die stärkste proeuropäische Kraft, die für Europa eintritt ohne Wenn und Aber, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Mit dem Green Deal sei viel passiert, "aber wir müssen noch weiter gehen, damit wir die Klimaziele bis 2030 erreichen", forderte die EU-Kandidatin Anna Stürkgh.

Tote nach Tornados in den USA

Des Moines (Iowa) - Tornados haben im US-Bundesstaat Iowa mindestens fünf Menschen getötet. Vier von ihnen starben in der Kleinstadt Greenfield, wie örtliche Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Zudem seien dort 35 Menschen verletzt worden. Das fünfte Todesopfer wurde aus dem rund 40 Kilometer entfernten Bezirk Adams gemeldet, wie das örtliche Sheriff-Büro laut Medienberichten mitteilte. Es handle sich um eine 46 Jahre alte Frau, die im Sturm mit ihrem Auto von der Straße abgekommen sei.

SPÖ-FPÖ-Ausschuss endete ohne Ideenschmiede-Gründer

Wien - Die Befragungen im Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" haben am Donnerstag ohne Auskunftsperson geendet. Eigentlich hätte der Agenturchef Thomas Sila polizeilich vorgeführt werden sollen, er war aber nicht greifbar. Silas Anwalt kritisierte gegenüber der APA, dass sein Mandant trotz einer schweren Erkrankung befragt hätte werden sollen. Die ÖVP sprach von angeblichen Hinweisen, wonach Sila in der Nähe des Strandbads Klagenfurt gesichtet worden sein soll.

Mindestens neun Tote in Mexikos Wahlkampf

Mexiko-Stadt - Beim Einsturz einer Bühne wegen starker Winde während einer Wahlkampfveranstaltung in Mexiko sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Kind, teilte der Gouverneur des nordöstlichen Teilstaates Nuevo Le?n, Samuel Garc?a, in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden.

Israel will Gespräche über Geiselabkommen fortsetzen

Tel Aviv - Israel will die festgefahrenen Gespräche über eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wieder aufnehmen. Das Kriegskabinett wies das Verhandlungsteam an, die Bemühungen um eine Freilassung der Entführten fortzusetzen, berichteten israelische Medien in der Nacht auf Donnerstag unter Verweis auf eine Erklärung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Das Kriegskabinett hatte zuvor vier Stunden lang getagt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red