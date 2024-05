Putin stellt Legitimität Selenskyjs in Frage

Minsk - Russlands Präsident Wladimir Putin stellt die Legitimität von Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frage. Auf einer Pressekonferenz in Belarus erklärt Putin am Freitag, die fünfjährige Amtszeit Selenskyjs sei abgelaufen. Dies sei ein rechtliches Hindernis für mögliche Friedensgespräche. An sich war die Amtszeit Selenskyjs mit 20. Mai begrenzt. Wegen des herrschenden Kriegsrechts hatte das ukrainische Parlament aber keine neuen Präsidentschaftswahlen angesetzt.

Lange Nacht der Forschung lockte fast 170.000 Besucher an

Wien/Österreich-weit - Zum 11. Mal ist am Freitag Österreichs größte Veranstaltung zur Wissenschaftsvermittlung, die "Lange Nacht der Forschung" (LNF24), abgehalten worden. An 270 Ausstellungsorten mit 2.800 Stationen in ganz Österreich konnten fast 170.000 Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt einen Abend lang Forschung und Wissenschaft hautnah erleben, zog die Projektleitung in der Nacht auf Samstag per Aussendung eine zufriedene Bilanz.

China schickte mehr als 60 Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan

Taipeh/Peking - China hat 62 Kampfflugzeuge in Richtung der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan geschickt - so viele binnen eines Tages wie nie zuvor in diesem Jahr. Das teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Samstag mit und bekräftigte, man sei abwehrbereit. 47 der Flugzeuge seien in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, obwohl dort seit Jahrzehnten unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind.

Preisverleihung bei den Filmfestspielen in Cannes

Cannes - Bei den 77. Filmfestspielen in Cannes werden am Samstagabend die Preise vergeben. 22 Filme konkurrieren an der Croisette um die Goldene Palme. Ein österreichischer Beitrag findet sich bei der diesjährigen Festivalausgabe nicht unter den Anwärtern auf die begehrte Auszeichnung. Über die Gewinner entscheidet letztendlich die Jury unter dem Vorsitz von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig.

80.000 geschmuggelte Zigaretten am Flughafen Wien entdeckt

Schwechat/Wien - 400 Zigarettenstangen sind vom Zollamt am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sichergestellt worden. Die Schmuggelware wurde bei einer Routinekontrolle im Grünkanal entdeckt. Aufgrund eines auffälligen Röntgenbildes wurde das Gepäck einer 59-Jährigen geöffnet. Die Nigerianerin transportierte in vier Taschen 80.000 Zigaretten, berichtete das Finanzministerium über den Fund von Mitte Mai. Die Frau war aus Lagos über Doha (Katar) nach Österreich eingereist.

Fast 100 Hilfsladungen über Seeweg in Gazastreifen geliefert

Kairo - Über die vom US-Militär konstruierte provisorische Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens sind nach UN-Angaben seit der Inbetriebnahme vor einer Woche 97 Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen. Die Situation habe sich nach einem "holprigen Start" stabilisiert, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres, St�phane Dujarric, am Freitag. Ägypten stimmte unterdessen der Öffnung des wichtigen Grenzübergangs Kerem Shalom für Hilfslieferungen zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red