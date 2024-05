US-Regisseur Sean Baker erhielt Goldene Palme in Cannes

Cannes - Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an den US-amerikanischen Regisseur Sean Baker für seinen Film "Anora". Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Baker setzte sich gegen 21 Konkurrenten durch, darunter die favorisierten Streifen "Emilia P�rez" mit Popstar Selena Gomez und "The Substance" mit Hollywood-Star Demi Moore. Gomez erhielt aber einen Darstellerinnenpreis. Über die Auszeichnungen entschied eine Jury unter Vorsitz von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig.

Baumarkt in Charkiw angegriffen: Sechs Tote und 40 Verletzte

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw ist ein Baumarkt von mindestens einer Gleitbombe getroffen worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs am Samstag hielten sich rund 200 Menschen in dem Markt auf, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte. "Es gab Tote und Verletzte", schrieb er zum "brutalen Angriff" des russischen Militärs. Bürgermeister Ihor Terechow sprach von sechs Toten und 40 Verletzten. 16 Personen wurden vermisst.

Politikerin in Deutschland bei Angriff leicht verletzt

Göttingen - Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt ist die niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) attackiert und leicht verletzt worden. Das teilten die Polizei und die Grünen-Landtagsfraktion am Samstagabend mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug ein Mann der Politikerin am Mittag mehrfach gegen den Oberkörper. Kollenrott erlitt laut Polizei leichte Verletzungen an den Armen.

Vier US-Schiffe vor Gazastreifen auf Grund gelaufen

Gaza/Ashdod - Hohe Wellen und eine stürmische See haben die vor einer Woche errichtete provisorische Anlegestelle für humanitäre Lieferungen in den Gazastreifen beschädigt. Augenzeugen berichteten am Samstag, dass der Behelfshafen für Transporte über das Meer derzeit nicht funktioniere. Arbeiter seien damit beschäftigt, den Schaden zu reparieren. Laut dem US-Zentralkommando Centcom rissen sich vier Schiffe von der Anlegestelle los und gingen auf Grund.

20 Tote bei Brand in Spielhalle in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Brand in einer Spielhalle in Indien sind rund 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Ihre Leichen seien gefunden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeivertreter der indischen Nachrichtenagentur ANI am Samstagabend. Das Feuer in der Stadt Rajkot im Bundesstaat Gujarat sei am Nachmittag (Ortszeit) ausgebrochen und inzwischen unter Kontrolle.

Reisebus krachte auf A2 auf Gefahrenguttransporter

Bad Waltersdorf - Ein mit 42 Fahrgästen besetzter Reisebus ist Freitagnacht auf der Südautobahn (A2) bei Bad Waltersdorf mit einem Gefahrenguttransporter zusammengekracht. Der Lkw hatte laut Polizei flüssigen Wasserstoff in Flaschen geladen. Vier Mitglieder der tschechischen Reisegruppe wurden leicht verletzt, darunter ein neunjähriges Kind. Es wurde zur Abklärung ins Spital gebracht. Die Reisegruppe verbrachte die Nacht im Rüsthaus Bad Waltersdorf und in beheizten Zelten.

red