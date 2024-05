Hunderte Tote nach Erdrutsch in Papua-Neuguinea befürchtet

Port Moresby - Nach dem Erdrutsch in einem abgelegenen Hochlandgebiet in Papua-Neuguinea scheint das Ausmaß der Katastrophe noch gewaltiger als anfangs befürchtet. Wie viele Menschen tatsächlich starben, ist in der kaum zugänglichen Enga Provinz des Pazifik-Staats weiter völlig ungewiss. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) ging am Sonntag von mindestens 670 Toten aus.

Hamas feuerte Raketen auf Großraum Tel Aviv

Tel Aviv - Erstmals seit vier Monaten hat die islamistische Terrororganisation Hamas erneut Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren mehrere Explosionen zu hören. In mehreren Städten im Großraum der Küstenmetropole gab es Raketenalarm. Der militärische Hamas-Arm, die Kassam-Brigaden, reklamierten die Angriffe für sich. Zwei Frauen wurden nach Angaben von Sanitätern leicht verletzt, als sie in Schutzräume eilten.

Streit zwischen Spanien und Israel eskaliert wegen Video

Madrid - Nach der geplanten Anerkennung Palästinas durch Spanien eskaliert der diplomatischer Konflikt mit Israel. Am Sonntag wies der spanische Außenminister Jos� Manuel Albares ein von seinem israelischen Kollegen Israel Katz auf X gepostetes Video als "skandalös" und "abscheulich" zurück. Zu sehen sind Aufnahmen des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023, unterbrochen mit Szenen eines Flamenco tanzenden Paares und der Aufschrift "HAMAS: GRACIAS ESPA�A" ("Hamas: Danke Spanien").

Erneut mehrere Verletzte durch Turbulenzen bei Passagierflug

Dublin/Ankara - Mehrere Menschen sind während eines Flugs am Sonntag bei Turbulenzen verletzt worden. Eine Passagiermaschine, die von Doha in Richtung Dublin unterwegs war, geriet über der Türkei in Turbulenzen, wie der Flughafen Dublin mitteilte. Zwölf Menschen an Bord des Flugzeugs der Airline Qatar Airways seien verletzt worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Neugeborene starben bei Klinikbrand in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Brand in einer Neugeborenen-Klinik in Indiens Metropolregion Delhi sind örtlichen Medien zufolge mindestens sieben Babys gestorben. Das gewaltige Feuer sei am späten Samstagabend im Viertel Vivek Vihar im Osten von Delhi ausgebrochen und habe das gesamte Gebäude umschlossen, berichtete die Zeitung "Times of India" am Sonntag.

Macron will deutsch-französische Freundschaft stärken

Berlin - Beim ersten Staatsbesuchs eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren haben Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft beschworen. Die Zusammenarbeit beider Länder sei "unabdingbar und wichtig", sagte Macron nach seiner Ankunft mit Gattin Brigitte in Berlin. Er widersprach dem Eindruck, dass der deutsch-französische Motor ins Stottern geraten sei: "Das stimmt nicht. Wir schreiten voran."

Leclerc feiert ersten F1-Heimsieg in Monaco

Monte Carlo - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinen eigenen Monaco-Fluch gebrochen und erstmals in der Formel 1 einen Heimsieg gefeiert. Der Monegasse triumphierte am Sonntag in einem über weite Strecken unspektakulären Grand Prix ungefährdet vor McLaren-Pilot Oscar Piastri und Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Leclerc jubelte im Fürstentum über seinen ersten Sieg seit Spielberg 2022 und verkürzte seinen Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen, der Sechster wurde, auf 31 Punkte.

Stichwahl um die Präsidentschaft in Litauen

Vilnius - In einer Stichwahl haben die Bürgerinnen und Bürger in Litauen über ihr künftiges Staatsoberhaupt abgestimmt. Als klarer Favorit ging am Sonntag der seit 2019 amtierende Staatschef Gitanas Nauseda in das Duell. Seine Kontrahentin war Regierungschefin Ingrida Simonyte - wie schon bei der vorigen Präsidentenwahl.

