Inflation im Mai bei 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Jahresabstand um 3,3 Prozent, im April waren es noch 3,5 Prozent gewesen. Der EU-harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich betrug im Mai ebenfalls 3,3 Prozent und lag damit abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt von 2,6 Prozent. Im Euro-Raum stiegen die Preise im Mai wieder etwas stärker als im April (2,4 Prozent).

Berlin erlaubt Ukraine Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland

Berlin/Washington - Deutschland gibt der Ukraine bei der Verteidigung der Millionenstadt Charkiw gegen russische Angriffe freie Hand. Die ukrainischen Streitkräfte dürfen sich gegen den Beschuss aus dem russischen Grenzgebiet auch mit aus Deutschland gelieferten Waffen wehren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. Auch die USA tendieren zu so einer Haltung. Ein Angriff der Ukraine auf Russland mit westlichen Waffen ist nach ukrainischen Angaben nun "eine Frage der Zeit".

Messerattacke auf Islamkritiker in Deutschland

Mannheim - Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die deutsche Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt. Er hatte zuvor drei Menschen mit einem Messer verletzt, darunter nach deutschen Medienberichten auch den bayerischen Islamkritiker Michael Stürzenberger. Laut Angaben aus Sicherheitskreisen wurde bei der Attacke auch ein Polizist niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Beamte wird operiert.

Houthis griffen US-Flugzeugträger mit Raketen an

Sanaa/London - Die Houthis im Jemen haben nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf den US-Flugzeugträger "Eisenhower" gestartet. Dies sei eine Reaktion auf Angriffe der USA und Großbritanniens in den Provinzen Sanaa, Hodeidah und Taiz, erklärt der Militärsprecher der Houthis, Yahya Saree, im Fernsehen. Britische und US-Streitkräfte hatten in der Nacht auf Freitag Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, und sollen dabei mindestens 16 Menschen getötet haben.

Jugendkriminalität: ÖVP präsentierte Gesetzesentwurf

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um Jugendkriminalität haben Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Freitag einen Gesetzesentwurf präsentiert, der künftig Fallkonferenzen sowie Regelbelehrungen auch bei strafunmündigen Minderjährigen, die noch keine 14 sind, möglich machen soll. Die Novelle soll nach Abschluss der Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner "so schnell wie möglich in Kraft treten", sagte Edtstadler.

Südafrika steuert erstmals seit 1994 auf Koalition zu

Pretoria - In Südafrika ist ein Ende der Alleinregierung des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und damit erstmals seit 1994 die Bildung einer Koalition absehbar. Nach Auszählung von über 60 Prozent der Voten entfielen auf den ANC am Freitag knapp 42 Prozent der Stimmen. Bei der Parlamentswahl 2019 hatte die Partei von Präsident Cyril Ramaphosa mit 57,5 Prozent noch klar die absolute Mehrheit. Die Aufmerksamkeit der Beobachter richtet sich nun auf die potenziellen Koalitionspartner.

2024 brachte den bisher wärmsten Frühling in Österreich

Wien - Der meteorologische Frühling 2024 war laut vorläufiger Bilanz von Gesophere Austria der wärmste der österreichischen Messgeschichte und damit auch die dritte extrem warme Jahreszeit in Folge. Im Tiefland lagen die Temperaturen demnach um 1,9 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Dazu gab es Niederschläge, die 20 Prozent über dem Durchschnitt lagen, die Sonnenstunden lagen neun Prozent unter diesem, hieß es am Freitag.

Gut drei Viertel der Gemeinden verschieben Investitionen

Wien - Die Gemeinden befinden sich in finanziellen Nöten. Das legt eine Blitzumfrage des Gemeindebunds nahe. Demnach haben mehr als drei Viertel der Kommunen Investitionen verschoben. Rund ein Viertel der Gemeinden glaubt, 2024 finanziell gar nicht über die Runden zu kommen.

Wiener Börse am Nachmittag moderat im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag moderat fester gezeigt. Der ATX weitete sein Plus aus und legte 0,50 Prozent auf 3.669,92 Punkte zu. Im Fokus des Handelstages standen erneut Entwicklungen rund um Inflation und Geldpolitik. Im Rahmen der Erwartungen fielen frische Preisdaten aus den USA aus, während die Inflation im Euroraum im Mai laut ersten Schätzungen wieder leicht zunehmen dürfte. Die Meldungslage in Wien blieb weiterhin dünn. Erste Group kletterten 1,5 %.

