ANC verliert in Südafrika absolute Mehrheit

Johannesburg - Bei der Parlamentswahl in Südafrika hat die Regierungspartei ANC erstmals ihre absolute Mehrheit verloren. Wie die Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte, kam der ANC auf 159 der 400 Mandate. Die größte Oppositionspartei, die mitte-rechts ausgerichtete Demokratische Allianz (DA), wurde zweitstärkste Kraft und kam auf 87 Mandate. Dritter wurde die neu gegründete Partei MK von Ex-Präsident Jacob Zuma, der jedoch die Verkündung der Wahlergebnisse boykottierte.

Ein Toter und zwei Vermisste bei Hochwasser in Deutschland

München/Stuttgart/Bern - Ein toter Feuerwehrmann, zwei vermisste Personen und überflutete Wohnhäuser: Heftiger Regen hat am Wochenende für Überschwemmungen in Teilen Süddeutschlands gesorgt. Zehntausende Einsatzkräfte pumpten Keller leer und sicherten Straßen und Deiche mit Sandsäcken. Mehrere Landkreise riefen den Katastrophenalarm aus. Im Bundesland Baden-Württemberg entgleiste ein Zug nach einem Erdrutsch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab noch keine Entwarnung und sagte weiteren Regen voraus.

Bei Messerattacke in Mannheim verletzter Polizist gestorben

Mannheim - Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt worden ist, ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt Sonntagabend mit. Der aus Afghanistan stammende Angreifer hatte dem 29-jährigen Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nannte in der "Bild am Sonntag" die Bilder des Messerangriffs ein trauriges Zeugnis dessen, wohin Extremismus führe.

Zwei Frauen Favoritinnen bei Präsidentschaftswahl in Mexiko

Mexiko-Stadt - In Mexiko hat die Präsidentschaftswahl begonnen. Fast 100 Millionen stimmberechtigte Bürger waren zu dem Urnengang am Sonntag aufgerufen, bei dem auch Tausende weitere Ämter besetzt werden. Es wurde mit einem historischen Ergebnis gerechnet: Umfragen zufolge dürfte erstmals eine Frau Mexikos höchstes Amt bekleiden. Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum galt als Favoritin vor der Oppositionsvertreterin X�chitl G�lvez. Erste Resultate wurden am Abend (Ortszeit) erwartet.

Verdächtiger in Hagen gefasst - Haftbefehl erlassen

Hagen - Nach Schüssen auf vier Personen in der deutschen Stadt Hagen ist gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes in vier Fällen erlassen worden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend bekannt. Der 34-Jährige war zu Mittag nach Zeugenhinweisen südlich von Hagen nach rund 24 Stunden Fahndung widerstandslos festgenommen worden. Der Ort der Festnahme lag nur wenige Kilometer von den Tatorten entfernt.

NEOS wollen Karas als nächsten heimischen EU-Kommissar

Wien/Brüssel - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bringt den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar Karas (ÖVP) als künftigen heimischen EU-Kommissar ins Spiel. "Othmar Karas ist ein über die Parteigrenzen anerkannter Europapolitiker und lupenreiner Europäer", sagte Meinl-Reisinger gegenüber der APA. "Ich habe immer gesagt, dass ich für Aufgaben zur Verfügung stehe, die einen Sinn machen und mit denen ich gestalten kann", zeigte sich dieser in der "Presse" nicht ganz abgeneigt.

Island bekommt neue Präsidentin: T�masd�ttir gewinnt Wahl

Reykjavik - Nach einer langen und aufregenden Wahlnacht steht es fest: Island bekommt zum zweiten Mal in der Geschichte eine Frau als Präsidentin. Die Unternehmerin Halla T�masd�ttir erreichte 34,3 Prozent der Stimmen und setze sich damit gegen alle elf weiteren Konkurrenten durch - so viele wie noch nie zuvor, wie der isländische Sender RUV berichtete. "Mir ist warm ums Herz", sagte T�masd�ttir am Sonntag nach ihrem Wahlsieg. Es sei eine Überraschung für sie gewesen.

Nordkorea schickt weitere Müll-Ballons nach Südkorea

Seoul/Singapur/Pjöngjang - Südkorea hat Nordkorea eindringlich vor dem Versenden weiterer Ballons mit Müll über die Grenze gewarnt. Südkoreas Generalstab warf Nordkorea am Sonntag vor, seit Samstagabend nicht nur wieder reihenweise Müll-Ballons zu senden, sondern auch den fünften Tag in Folge Störangriffe auf das Satelliten-Navigationssystem GPS zu unternehmen. Das seien "irrationale Provokationen, die sich kein normaler Staat leistet", sagte der Nationale Sicherheitsberater Chang Ho Jin in Seoul.

