Arbeitslosigkeit im Mai um 9,5 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Bauwirtschaft und Industrie belastet weiter den Arbeitsmarkt. Ende Mai waren 351.151 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 272.997 arbeitslos und 78.154 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,5 Prozent bzw. 30.549 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Grüne rechnen mit System Benko ab

Wien - Die Grünen haben am Montag ihren Fraktionsbericht zum parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss vorgelegt und sich dabei auf die Signa-Pleite und das "Milliarden-Monopoly" des gescheiterten Unternehmers Rene Benko konzentriert, wie Fraktionschefin Nina Tomaselli ausführte. In dem verspielt gestalteten Report geht es um die Lehren aus der "größten Firmenpleite der Zweiten Republik". Kritik übte Tomaselli am Koalitionspartner ÖVP, dort sah man sich zu Konsequenzen bereit.

Sheinbaum zur ersten Präsidentin Mexikos gewählt

Mexiko-Stadt - Mit Feuerwerk und Mariachi-Musik hat die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum ihren deutlichen Wahlsieg bei der Präsidentenwahl am Sonntag in Mexiko gefeiert. Die Regierungskandidatin wird ab dem 1. Oktober nicht nur die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes sein - laut amtlicher Hochrechnung dürfte sie auch mehr Stimmen erhalten haben als alle ihre Vorgänger in der mexikanischen Geschichte.

Wirtschaftsleistung im ersten Quartal erneut rückläufig

Wien - Die österreichische Wirtschaft kommt weiter nicht vom Fleck. Im ersten Quartal 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zur Vorjahresperiode real um 1,1 Prozent, was vor allem auf die Entwicklung in Industrie und Großhandel zurückzuführen sei, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Im Vergleich zu den Vorquartalen schwächte sich der Rückgang der Wirtschaftsleistung ab. Durch das Bevölkerungswachstum sank das BIP pro Kopf um 1,7 Prozent des Vorjahreswertes.

ÖVP fordert Abschaffung von "Verbrenner-Verbot" in der EU

Wien - Die ÖVP unterstreicht am Montag ihre Forderung, Autos mit Verbrenner-Motor zu erhalten. Es gehe um "Technologieoffenheit", "gegen ein Verbrenner-Verbot" und ein "Ja zum Auto", so Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Kocher und Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (alle ÖVP), die mit IV und Vertretern von Autofirmen, aber ohne Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne,) zu einem "Runden Tisch" mit anschließender Pressekonferenz zusammenkommen.

Mindestens 19 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Rafah/Sanaa - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Spitälern in der Nacht auf Montag mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Europäische Krankenhaus erklärte, allein bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens seien zehn Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Bei einem Angriff auf ein Haus in der Flüchtlingssiedlung Bureij weiter nördlich gab es laut dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus sechs Tote.

Pro-iranische Kämpfer bei Angriff Israels in Syrien getötet

Aleppo/Teheran - Bei einem israelischen Luftangriff im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 16 pro-iranische Kämpfer getötet worden. Die Kämpfer "syrischer und ausländischer Nationalität" seien bei einem nächtlichen Luftangriff auf eine von pro-iranischen Milizen als Stützpunkt genutzte Fabrik in Hayyan nördlich von Aleppo getötet worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Der Angriff habe in der Fabrik "starke Explosionen" ausgelöst.

Mobiler Hochwasserschutz in Oberösterreich aufgebaut

Linz/St. Pölten - Starke Regenfälle und Hochwasser in Süddeutschland lassen auch die Pegel von Donau und Inn ansteigen. In Oberösterreich rüstet man sich mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. In der Nacht auf Dienstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, sie sollte aber wie die erste kein Problem darstellen, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner aus Schärding zur APA. Montagvormittag war die Lage dort "unverändert gut".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red