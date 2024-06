Brigitte Bierlein mit 74 Jahren verstorben

Wien - Die erste österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist heute verstorben. Wie der Verfassungsgerichtshof, dem Bierlein rund 16 Jahre angehörte, mitteilte, erlag sie kurz vor ihrem 75. Geburtstag einer kurzen schweren Erkrankung. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) würdigte, dass Bierlein in einer schwierigen Phase Verantwortung aus Liebe zu ihrer Heimat übernommen habe: "Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet."

Bereits vier Tote bei Hochwasser in Süddeutschland

Stuttgart/München - Mindestens vier Menschenleben hat das Hochwasser in Teilen Süddeutschlands gefordert. Besonders Baden-Württemberg und Bayern sind betroffen. "Die Lage ist und bleibt ernst und kritisch und angespannt", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag im oberbayerischen Reichertshofen. Weiter drohten Dämme zu brechen oder durchzuweichen. Im Osten stehe das Schlimmste bevor. "Wir sehen, dass das Hochwasser jetzt wandert", sagte er mit Verweis auf Regensburg.

Verschwundener Sprengsatz im Auto der Ex gefunden

Graz - Der verschwundene Sprengsatz, der vom 55-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer in der Steiermark am Auto seiner Ex-Frau platziert worden war, ist gefunden worden: Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag die APA informierte, war die Bombe an einer anderen Stelle als vom Verdächtigen angegeben hinter einem Verbau im Wagen versteckt. Warum die Sprengstoffspürhunde nicht angeschlagen hatten, sei unklar. Die Bombe wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

Mannheim - Scholz will strikt gegen Extremisten vorgehen

Mannheim/Wien/Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim ein striktes Vorgehen gegen Extremisten angekündigt. In Gedenken an den getöteten Polizisten fahren die Dienstfahrzeuge der deutschen Bundespolizei bundesweit mit Trauerflor. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versprach indes, alles zu tun, um eine derartige Attacke in Österreich zu verhindern.

Netanyahu pocht auf Bedingungen im Gegenzug für Waffenruhe

Rafah/Sanaa - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich am Montag zu dem jüngsten US-Vorstoß für eine Beendigung des Gaza-Kriegs geäußert. "Die Behauptung, dass wir einer Waffenruhe zugestimmt haben, ohne dass unsere Bedingungen erfüllt werden, ist nicht richtig", sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros vor Mitgliedern eines parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik.

ÖVP fordert Abschaffung von "Verbrenner-Verbot" in der EU

Wien - Die ÖVP hat am Montag ihre Forderung unterstrichen, die Forschung an Autos mit Verbrenner-Motor zu erhalten. Es gehe um "Technologieoffenheit" und gegen ein "Verbrenner-Verbot" sagten Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Kocher und Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (alle ÖVP), in einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Ökonomen Christian Helmenstein. Davor hatte es einen "Runden Tisch" mit Industrievertretern zur Zukunft des Autos gegeben.

Drittgrößter Reisekonzern Europas FTI meldet Insolvenz an

Berlin - Der deutsche Reisekonzern FTI meldet Insolvenz an. Die FTI Touristik GmbH, Dachgesellschaft der FTI Group des drittgrößten europäischen Reiseveranstalters, stellte am Montag beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit. Noch nicht begonnene Reisen würden voraussichtlich ab morgen, Dienstag (4. Juni), nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Die Insolvenz trifft auch das Geschäft in Österreich.

Bezahlkarte in Oberösterreich für Asylwerber ab Juli

Linz - Seit Juni testet Niederösterreich eine eigene Bezahlkarte für Asylwerber. Einen Monat später, mit 1. Juli, wird das Land Oberösterreich eine Sachleistungskarte in der Grundversorgung erproben, kündigten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) am Montag in Linz an. Dabei handle es sich um jenes Pilotprojekt, welches das Innenministerium mit dem Land Oberösterreich erarbeitet habe, wurde betont.

