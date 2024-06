Laut Israel mehr als ein Drittel der Hamas-Geiseln tot

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Regierung geht davon aus, dass mehr als ein Drittel der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln in der Gewalt der militanten Palästinenser-Organisation tot sind. Die Hamas hatte Anfang Oktober etwa 250 Geiseln genommen. Zahlreiche kamen bei einer einwöchigen Feuerpause Ende November im Austausch für palästinensische Häftlinge frei. 120 verblieben den Regierungsangaben zufolge noch in Gefangenschaft. 43 davon seien für tot erklärt worden, hieß es am Dienstag.

USA und G7 drängen auf Gaza-Abkommen

New York - Die USA wollen sich die Rückendeckung des UN-Sicherheitsrates für den von Präsident Joe Biden präsentierten Plan für ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges sichern. Am Montag hat Israels wichtigster Verbündeter eine entsprechende Resolution eingebracht. Die G7-Gruppe stellte sich demonstrativ hinter den Friedensplan, dem Israel zugestimmt haben soll. Die Reaktion von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu weckte jedoch Zweifel, ob es zu einer Einigung kommen wird.

Wohl fünftes Todesopfer bei Hochwasser in Süddeutschland

München/Rosenheim/Regensburg - Nach einem im Hochwasser in Schwaben in Süddeutschland vermissten Feuerwehrmann wird nicht mehr aktiv gesucht. Wahrscheinlich sei der 22-Jährige ertrunken, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Vermutlich werde man ihn finden, wenn das Wasser abgelaufen sei. Der junge Mann war in der Nacht auf Sonntag im bayerischen Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen, das kenterte.

Regierende Hindu-Nationalisten bei Indien-Wahl voran

Neu-Delhi - Nach Auszählung von einem Viertel der Stimmen nach der Parlamentswahl in Indien liegt die Partei von Premierminister Narendra Modi mit 39,9 Prozent in Führung. Wie die Wahlkommission am Dienstag erklärte, kommen die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) und ihre Koalitionspartner auf mindestens 281 Sitze im Parlament - mehr als die 272, die für eine Mehrheit erforderlich sind. Modis Sieg fällt aber womöglich nicht so hoch aus wie angenommen.

Zwei Tote nach Schüssen in der Obersteiermark gefunden

St. Stefan ob Leoben - Eine Frau und ein Mann sind Montagnachmittag nach Schüssen tot bei einem Haus in St. Stefan ob Leoben in der Obersteiermark gefunden worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge haben beide Schussverletzungen und möglicherweise war die Frau vor dem Mann auf der Flucht, denn sie wurde im Freien entdeckt. Gesichert sei das aber noch nicht, sagte Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark.

Hahn will Ablaufdatum für EU-Gesetze - Green Deal nicht tot

Wien - In der vor der EU-Wahl aufgeflammten Diskussion über die Brüsseler Bürokratie hat sich EU-Kommissar Johannes Hahn dafür ausgesprochen, künftig alle europäischen Gesetze mit einem Ablaufdatum zu versehen. Eine solche "Sunset Clause" würde "dem Ganzen die Schärfe nehmen", sagte Hahn im APA-Interview. Keineswegs tot ist für ihn der Green Deal. Offen zeigt er sich für eine Kooperation seiner Europäischen Volkspartei (EVP) mit der italienischen Rechtspopulistin Giorgia Meloni.

Chinesische Sonde verließ Mond mit Gesteinsprobe

Peking - China hat als erstes Land mit einer Raumsonde Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes gesammelt und abtransportiert. Das Aufstiegsmodul der "Chang'e-6"-Sonde hob am Dienstagvormittag (Pekinger Ortszeit) mit den Proben an Bord ab und erreichte seine Mondumlaufbahn, wie die Nationale Raumfahrbehörde (CNSA) mitteilte. Die Sonde habe mit einer Bohrung Proben unterhalb der Oberfläche des Erdtrabanten entnommen und Gestein auf dem Boden des Mondes gesammelt.

Taiwans Präsident erinnert an Tiananmen-Massaker

Taipeh - Taiwans Präsident Lai Ching-te hat der Opfer der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratieproteste auf dem Pekinger Tian'anmen-Platz gedacht und Chinas Umgang damit kritisiert. "Ein wirklich respektables Land ist eines, das seinen Bürgern erlaubt, ihre Meinung zu sagen", schrieb er am Dienstag auf Facebook. Jede politische Macht solle den Mut haben, sich der Stimme des Volkes zu stellen, ergänzte er.

