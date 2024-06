Pegel in Oberösterreich und Niederösterreich sinken

Linz/St. Pölten - Nach starken Niederschlägen sind die Pegel am Mittwoch in Oberösterreich und Niederösterreich zurückgegangen. Nachdem in mehreren Gemeinden entlang der Donau am Dienstag der mobile Hochwasserschutz errichtet worden war, soll dieser in den kommenden Tagen wieder rückgebaut werden. In Niederösterreich wurde am Dienstagabend der Pegel-Höchststand erreicht. "Die Lage hat sich grundsätzlich entspannt", berichtete Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, am Mittwoch.

Feierlichkeiten zum D-Day beginnen in Portsmouth

Portsmouth - Im Zweiten Weltkrieg landeten Zehntausende Soldaten an der nordfranzösischen Küste - nun soll 80 Jahre später an den sogenannten D-Day erinnert werden. In Großbritannien ist am Mittwoch eine Gedenkfeier in Portsmouth geplant, an der König Charles III. und Premierminister Rishi Sunak teilnehmen. Der südenglische Hafen war einer der Ausgangsorte für den Angriff am 6. Juni 1944. Schon vor der Zeremonie stachen einige Veteranen in See, um in die Normandie zu reisen.

Studie zeigt durchwachsene Stimmung im Tourismus vorm Sommer

Wien - Der Unternehmensberater Deloitte hat mit der Hoteliervereinigung (ÖHV) wieder den Status Quo im Tourismus beleuchtet. Demnach belasten hohe Kosten, Personalmangel und die schwache Konjunktur. Die Stimmung ist durchwachsen, Investitionen werden wegen der Zinslast reduziert. Doch immerhin 60 Prozent der befragten Betriebe erwarten in der Sommersaison ein Umsatzplus, die Buchungslage sei zufriedenstellend. So gebe es auch Optimismus, aber auf schwachem Niveau.

Mensch erhitzt Erde so schnell wie nie

Leeds - Die menschengemachte Erderwärmung nimmt einem Report zufolge so schnell zu wie nie seit Start der instrumentellen Aufzeichnungen. Allein im vergangenen Jahrzehnt (2014 bis 2023) sei die Temperatur durch Aktivitäten des Menschen um rund 0,26 Grad gestiegen, schreibt ein Team im Bericht "Indicators of Global Climate Change" (IGCC), der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das sei ein Rekord bei der Aufzeichnung mit Messgeräten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreiche.

Grüner Waitz würde Karas als EU-Kommissar unterstützen

Wien - Thomas Waitz, Listenzweiter der Grünen bei der kommenden EU-Wahl, würde Othmar Karas (ÖVP), bisher Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, als österreichischen EU-Kommissar unterstützen. Kritik übte er im APA-Interview aber an Karas' politischer Heimat, denn die ÖVP betreibe im EU-Wahlkampf "faktenwidrigen Populismus" und agiere wie eine "weichgespülte FPÖ". Für seine eigene Fraktion erhofft er sich - trotz der Aufregung um Lena Schilling - zwei bis drei Mandate.

Mehr als 90 Rinder in Oberösterreich notgeschlachtet

Vöcklabruck - Ein Landwirt aus dem oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck hat seine 105 Rinder offenbar komplett verwahrlosen lassen. Wegen der desolaten Zustände ordnete die Bezirkshauptmannschaft in der Vorwoche die Räumung des Stalls an. Die Tiere wurden dem Mann abgenommen, der Großteil - 94 - musste allerdings notgeschlachtet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gewinn der voestalpine 2023/24 massiv geschrumpft

Wien/Linz - Der Gewinn des Stahlkonzerns voestalpine mit Sitz in Linz ist in einem insgesamt schwachen konjunkturellen Umfeld zuletzt um mehr als 80 Prozent zusammengeschmolzen. Unter dem Strich blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 ein Ergebnis nach Steuern von 207,1 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro im Jahr davor. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor, den das Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte. Die Dividende soll nun von 1,50 Euro auf 70 Cent gestutzt werden.

Mann stirbt nach Blitzeinschlag in Dresden

Dresden - Nach einem Blitzeinschlag am Elbufer in Dresden ist ein 29-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Bei dem Blitzeinschlag am Pfingstmontag waren insgesamt zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden - über deren aktuellen Gesundheitszustand gab es keine Informationen, wie die Polizei Dresden am Mittwoch mitteilte.

