Tausende national-religiöse Juden bei "Marsch der Fahnen"

Jerusalem - Inmitten der angespannten Lage wegen des Gaza-Kriegs sind am Mittwoch Tausende national-religiöse Juden durch Jerusalem gezogen. Der jährliche "Marsch der Fahnen", der die Eroberung Ost-Jerusalems im Zuge des Sechs-Tage-Kriegs 1967 feiert, verläuft auch durch palästinensische Viertel. Kritiker in Israel werfen den Veranstaltern vor, mit dem Marsch durch hauptsächlich palästinensische Viertel der Jerusalemer Altstadt deren Bevölkerung unnötig zu provozieren.

Bilanz von voestalpine-Tochter jahrelang geschönt

Wien/Linz - Ein Manager einer voestalpine-Tochter hat jahrelang die Zahlen seines Bereichs positiver verbucht, als sie in der Realität waren, schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) unter Berufung auf den am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht. Über zehn Jahre summierten sich die Fehlbuchungen auf 100 Mio. Euro. Zumindest zwei Personen waren beteiligt, der ehemalige Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaft und ein Buchhalter.

Indien-Wahl: Premier Modi versucht Regierungsbildung

Neu-Delhi - Nach dem deutlich schlechteren Abschneiden seiner Partei bei der Parlamentswahl in Indien kann Premierminister Narendra Modi bei der Regierungsbildung auf die Unterstützung bisheriger Verbündeter hoffen. Nach Beratungen in Modis Residenz in Neu-Delhi am Mittwoch teilten die Hindu-Nationalisten auf der Plattform X mit, die bisherigen Koalitionspartner hätten sich auf den 73-Jährigen an der Spitze einer Regierungskoalition geeinigt.

1,5-Grad-Marke wird wahrscheinlich zeitweise überschritten

New York - Die weltweite durchschnittliche Jahrestemperatur wird nach Einschätzung der UNO bis 2028 mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit zeitweise die 1,5-Grad-Marke überschreiten. "Wir spielen mit unserem Planeten russisches Roulette", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Mittwoch in einer großen Klima-Rede in New York. "Wir brauchen eine Ausfahrt vom Highway zur Klimahölle."

Fico meldet sich nach Attentat erstmals öffentlich

Bratislava - Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich erstmals seit dem Angriff öffentlich zu Wort gemeldet. In einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video sagte Fico, er "vergebe" dem Angreifer. Zudem kündigte er an, ab Ende Juni schrittweise wieder seine Amtsgeschäfte aufzunehmen.

"Starliner"-Raumschiff erstmals bemannt zur ISS gestartet

Cape Canaveral/Washington - Nach jahrelangen Verzögerungen ist das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida mithilfe einer "Atlas V"-Rakete, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

D-Day-Feierlichkeiten am Mittwoch begonnen

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die dreitägigen Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Landung der Alliierten in der Normandie (D-Day) vor 80 Jahren eingeläutet. Macron gedachte am Mittwoch in Plumelec in der Bretagne gemeinsam mit Veteranen jener Soldaten, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 den Militäreinsatz "Operation Overlord" einleiteten. Unterdessen traf US-Präsident Joe Biden zu einem fünftägigen Besuch in Frankreich ein.

AK will mehr Väterbeteiligung bei Elternkarenz

Wien - Nach wie vor teilt sich in Österreich nur ein sehr geringer Anteil an Elternpaaren die Karenz gleichmäßig auf - meist ist es die Mutter, die die Karenz zum größten Teil übernimmt. Die Arbeiterkammer (AK) will die Väterbeteiligung erhöhen und attraktiver machen. Dafür will sie sowohl die Politik als auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Die AK fordert mehr Information der Regierung über die Möglichkeiten bei Karenzen und eine Verdoppelung des Partnerschaftsbonus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red