Armee befreite vier Hamas-Geiseln - Hamas: 210 Tote

Tulkarem/Kairo - Israelische Spezialkräfte haben im Zentrum des Gazastreifens nach Armeeangaben vier Geiseln aus der Gewalt der Hamas gerettet. Die am 7. Oktober vom Nova-Musikfestival Entführten seien am Samstag bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden, teilte das Militär mit. Es handelt sich demnach um eine 25 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren. Die Palästinenser im Gazastreifen über 200 Tote.

340.000 Menschen bei Wiener Regenbogenparade

Wien - 340.000 Personen haben laut Veranstaltern am Samstagnachmittag bei der Regenbogenparade am Wiener Ring teilgenommen. Unter dem Motto "Pride is a demonstration" forderten die bunten Teilnehmerinnen und Teilernehmer - darunter auch zahlreiche aus der Politik - der "größten Demo Österreichs" mehr Rechte für LGBTIQ-Menschen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

EU-Wahl in der Slowakei, Italien, Malta und Lettland

EU-weit/Prag - Nach den Niederlanden, Irland und Tschechien haben am Samstag die Menschen in Italien, der Slowakei, Lettland, Malta und den französischen Überseegebieten über die Zusammensetzung des Europaparlaments abgestimmt. In Italien hofft Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf deutliche Zugewinne für ihre postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens). Die Abstimmung in der Slowakei stand unter dem Eindruck des Attentats auf Regierungschef Robert Fico.

Ermittlungen gegen Stronach wegen sexueller Übergriffe

Wien - Der austro-kanadische Unternehmer Frank Stronach sieht sich mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert. In Kanada laufen Ermittlungen wegen fünf Straftaten, darunter sexueller Übergriff und Vergewaltigung, bestätigte sein österreichischer Anwalt Michael Krüger am Samstagnachmittag gegenüber der APA. Eine "Verhaftung", wie es zuvor laut Agenturberichten hieß, habe es aber nicht gegeben, Stronach sei freiwillig einer Aufforderung der Polizei zur Befragung nachgekommen.

Unwetter sorgte für Feuerwehreinsätze im Burgenland

Innsbruck/Eisenstadt/St. Pölten - Kräftige Gewitter haben im Burgenland am Samstagnachmittag für rund 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Hotspots waren laut Landessicherheitszentrale die Bezirke Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung. In Teilen Tirols ist ebenfalls mit Unwettern zu rechnen. Die GeoSphere Austria gab aufgrund aktueller Prognosen bis in die Nacht auf Sonntag Warnstufe "Orange" aus, die dritthöchste auf der vierstufigen Skala.

18-jährige Autolenkerin bei Frontalcrash in Tamsweg getötet

Tamsweg - Eine 18-jährige Lungauerin ist am Samstagvormittag bei einem Frontalcrash auf der Turracher Straße (B95) in Tamsweg ums Leben gekommen. Die junge Frau kam aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines entgegenkommenden 66-Jährigen aus Deutschland. Die Einheimische verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann im anderen Fahrzeug kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Mann nach Angriff auf dänische Regierungschefin in Haft

Kopenhagen - Nach dem Angriff auf Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen soll ein verdächtiger 39-Jähriger vorerst in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, der Politikerin mit der Faust einen Schlag auf den Oberarm versetzt zu haben. Ein Gericht habe nun eine Inhaftierung bis zum 20. Juni angeordnet, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau am Samstag. Der Mann bestreitet seine Schuld. Die Polizei geht derzeit nicht von einem politischen Motiv aus.

Historische Leica Kamera für 1,56 Millionen Euro versteigert

Wetzlar - Eine seltene Leica-Kamera ist am Samstag in Wetzlar für 1,56 Millionen Euro versteigert worden. Das teilte der Veranstalter der 44. Leitz Photographica Auction mit. Die speziell für die Reportagefotografie entwickelte Kamera, von der nur insgesamt sechs Exemplare hergestellt wurden, erzielte den höchsten Preis der Auktion.

