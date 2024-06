340.000 Menschen bei Wiener Regenbogenparade

Wien - 340.000 Personen haben laut Veranstaltern am Samstagnachmittag bei der Regenbogenparade am Wiener Ring teilgenommen. Unter dem Motto "Pride is a demonstration" forderten die bunten Teilnehmerinnen und Teilernehmer - darunter auch zahlreiche aus der Politik - der "größten Demo Österreichs" mehr Rechte für LGBTIQ-Menschen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Österreich wählt am Sonntag seine EU-Abgeordneten neu

Wien - Am Sonntag sind die knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten in Österreich dazu aufgerufen, die EU-Abgeordneten neu zu wählen. Die ersten Wahllokale öffnen um 6 Uhr, die letzten schließen um 17 Uhr. Das Ergebnis wird aber erst nach dem EU-weiten Wahlschluss (23 Uhr) veröffentlicht, bis dahin bietet eine Trendprognose Anhaltspunkte zum Wahlausgang. Die EU-Wahl ist die erste bundesweite Wahl im "Superwahljahr" 2024: Im Herbst folgt die Nationalratswahl sowie zwei Landtagswahlen.

Bulgarien wählt parallel zur EU-Wahl ein neues Parlament

Sofia - Bulgarien wählt an diesem Sonntag parallel zur Europawahl bereits zum sechsten Mal binnen drei Jahren ein neues Parlament. Die Neuwahl war nach dem Bruch der prowestlichen liberal-konservativen Regierungskoalition von Ministerpräsident Nikolaj Denkow im März notwendig geworden. Das bis dahin mitregierende Mitte-Rechts-Bündnis Gerb-SDS des einstigen Ministerpräsidenten Boiko Borissow dürfte laut Prognosen von Meinungsforschern die Wahl mit rund 25 Prozent der Stimmen gewinnen.

Unwetter in Steiermark - Hochwasser in Graz, A9 gesperrt

Übelbach - Im Zuge der Unwetter in der Steiermark hat eine Mure Samstagabend die Pyhrnautobahn (A9) bei Übelbach verlegt. Die Fahrbahn nach Süden war gesperrt, sicherheitshalber auch die in Richtung Norden, so die Asfinag. In Deutschfeistritz, Eggersdorf, Weinitzen und in Nord-Andritz in Graz wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Betroffen waren die Bezirke Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld und Teile der Südoststeiermark. Auch in Oberwart im Burgenland wurde Zivilschutzalarm ausgerufen.

Belgien hält parallel zu EU-Wahl auch Parlamentswahl ab

Brüssel - Zeitgleich mit der Europawahl finden in Belgien am Sonntag Parlamentswahlen statt. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr, Prognosen werden nach Schließung um 16.00 Uhr erwartet. Neben dem nationalen Parlament werden auch die Regionalkammern neu gewählt. Aufgerufen sind rund 8,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger. In Belgien herrscht Wahlpflicht.

EU-Außenbeauftragter: Blutbad im Gazastreifen sofort beenden

Washington/Brüssel - EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat die Befreiung der israelischen Geiseln bei einem Militäreinsatz im Gazastreifen begrüßt, sich aber gleichzeitig angesichts der Berichte über ein "Massaker an Zivilisten" dabei entsetzt gezeigt. "Das Blutbad muss sofort beendet werden", forderte Borrell am Samstag auf der Plattform X. Der Generalsekretär der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beschrieb die Situation im Gazastreifen mit drastischen Worten und übte scharfe Kritik an Israel.

