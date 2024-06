SPÖ-Granden sprechen einander Mut zu

Wien - Die SPÖ hat sich am Tag nach dem schlechtesten Abschneiden bei einer Europa-Wahl Mut zugesprochen. Tenor vor dem Parteipräsidium war, dass der Abstand zu FPÖ und ÖVP so gering sei, dass man bei der Nationalratswahl im Herbst Platz eins erobern könne. Dafür bräuchte es aber einen Fokus auf Migration und Sicherheit, gab sich Tirols Landeschef Georg Dornauer überzeugt. Der Steirer Anton Lang betonte ebenfalls, dass die Migrationsfrage in seinem Bundesland besonders wichtig sei.

US-Außenminister Blinken in Kairo gelandet

Gaza/Jerusalem - US-Außenminister Antony Blinken ist für Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg in Ägypten eingetroffen. Er landete am Montag auf einer Militärbasis in der Nähe des Flughafens von Kairo, wie informierte Kreise dort berichteten. Blinken führe eine etwa 40-köpfige Delegation an. In Ägypten sei unter anderem ein Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi geplant, hieß es.

Mann im Südburgenland nach Unwetter vermisst

Eisenstadt/Oberwart/Güssing - In Mischendorf (Bezirk Oberwart) wird seit Sonntag im Zuge der Unwetter ein Mann vermisst, Polizei und Feuerwehr haben die Suche am Montag in der Früh wieder aufgenommen, so die Landespolizeidirektion. Der 77-Jährige war am Vormittag zum Gemeindeamt gefahren, um seine Stimme für die EU-Wahl abzugeben, danach aber nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Wohin er nach der Wahl mit seinem Auto gefahren ist, sei unklar, hieß es.

Steiermark hatte nach Unwettern kurze Atempause

Graz - In der Steiermark sind in der Nacht auf Montag die angekündigten Gewitter weitgehend ausgeblieben. Von einer Entspannung der Situation kann für die Einsatzkräfte aber noch nicht die Rede sei. "Wir hatten auch Riesenglück", sagte der Leiter des Katastrophenschutzes am Montag zur APA. Am Sonntagabend habe sich "eine Superzelle" eines Gewitters aufgebaut. Diese regnete aber über dem Bergland weitgehend ab und erreichte den schwer getroffenen Raum Hartberg nur geschwächt.

Vier Jahre für auf Philippinen bestellten Kindesmissbrauch

Ried im Innkreis - Ein 54-Jähriger, der in Online-Chats sexuelle Handlungen an minderjährigen Mädchen auf den Philippinen in Auftrag gegeben haben soll, ist am Montag im Landesgericht Ried zu vier Jahren Haft wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger als Bestimmungstäter sowie wegen Kindesmissbrauchsdarstellungen verurteilt worden. Unter anderem soll er Geld für eine Vergewaltigung einer 15-Jährigen vor laufender Kamera bezahlt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

90 Staaten und Organisationen bei Ukraine-Konferenz

Lugano - Zur Ukraine-Friedenskonferenz am kommenden Wochenende in der Schweiz haben sich nach Angaben der Regierung in Bern bisher rund 40 Staats- und Regierungschefs angemeldet. Eingeladen waren rund 160. Weitere gut 40 Staaten seien mit anderen hohen Regierungsvertretern dabei, berichtete Bundespräsidentin Viola Amherd am Montag in Bern. Auch Vertreter der Vereinten Nationen und anderer Organisationen kämen, insgesamt - Stand Montag - 90 Delegationen.

Frankreichs Rechtspopulisten-Chef will Premier werden

Paris - Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, wird bei den kurzfristig anberaumten Neuwahlen in Frankreich Spitzenkandidat seiner Partei. Bardella sei "unser Kandidat für Matignon", sagte Parteivize S�bastien Chenu am Montag in Anspielung auf den Amtssitz des französischen Ministerpräsidenten. Der RN-Chef habe als am Sonntag wiedergewählter Europa-Abgeordneter bereits die Zustimmung des Volkes erhalten, so Chenu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red