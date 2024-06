Fünfjähriger Bub durch Murenabgang nahe Graz getötet

St. Marein bei Graz - Eine Mure hat in St. Marein bei Graz östlich der Landeshauptstadt am späten Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. Nach Angaben der Polizei sind zwei von vier Kindern aus einer Gruppe verschüttet worden. Ein fünfjähriger Bub konnte nur noch tot geborgen werden. Ein weiteres Kind wurde teils verschüttet, konnte aber rasch geborgen werden, es wurde verletzt ins Spital geflogen. Die anderen Kinder blieben unverletzt.

Nova Rock beginnt - 200.000 Fans in Nickelsdorf erwartet

Nickelsdorf - Österreichs größtes Rockfestival, das Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), startet: Ab Donnerstag werden über vier Tage verteilt 200.000 Besucher auf den Pannonia Fields erwartet. Die Wetteraussichten sind recht gut, das Programm hat mit Acts wie Avenged Sevenfold, M�neskin, Alice Cooper und Bring Me The Horizon einiges zu bieten. Zum Auftakt rocken Green Day und Sisters of Mercy als Headliner, Keanu Reeves kommt mit seiner Band Dogstar.

Selenskyj als Gast beim G7-Gipfel in Italien

Bari - Die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) kommt am Donnerstag zu ihrem alljährlichen Gipfel zusammen. Auf Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen einander die Staats- und Regierungschefs in Apulien im Süden des Landes. Wichtigste Themen sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie das Verhältnis zu China. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Papst Franziskus sind als Gäste eingeladen.

NATO berät über Ukraine-Unterstützung

Kiew (Kyjiw) - Die Verteidigungsminister der 32 NATO-Staaten beraten am Donnerstag in Brüssel über den geplanten Ausbau der NATO-Unterstützung für die Ukraine. Bei dem neuen Projekt geht es vor allem um die internationale Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes. Es soll im Idealfall beim nächsten Bündnisgipfel im Juli in Washington gestartet werden.

Musk: Vergütung wird von Aktionären genehmigt

Palo Alto (Kalifornien) - Das 56 Milliarden Dollar schwere Vergütungspaket für Tesla-Chef Elon Musk wird auf der Hauptversammlung des Elektroauto-Pioniers nach dessen Angaben mit großer Mehrheit angenommen werden. Das teilte Musk am Mittwoch über seinen Kurznachrichtendienst X mit. Eine mit der vorläufigen Auszählung vertraute Person bestätigte Reuters, dass die Aktionärsbeschlüsse zu Musks Vergütung und einem Umzug von Tesla nach Texas mit großer Mehrheit angenommen werden.

UNHCR: Weltweit 120 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist 2023 und auch bisher im Jahr 2024 erneut gestiegen und hat ein historisches Hoch erreicht. Laut dem "Global Trends Report" des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren mit Stand Mai 2024 rund 120 Millionen Menschen weltweit von Vertreibung betroffen. Somit gab es zum 12. Mal in Folge einen Anstieg der Vertreibungszahlen. Das UNHCR führte "das auf neue und sich verändernde Konflikte" sowie "das Unvermögen, bestehende Krisen zu lösen" zurück.

Spargel stammt zur Hälfte aus dem Ausland

Wien - Rund die Hälfte der Spargelprodukte, die im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel landen, stammen aus dem Ausland. Das ergab ein "Store-Check" des Österreichischen Branchenverbands für Obst und Gemüse (ÖBOG), der zwischen Ende März und Mitte Mai 2024 in Wien durchgeführt wurde, wie die Landwirtschaftskammer der APA mitteilte. Demnach wurde die ausländische Ware großteils aus Spanien, Italien und Griechenland importiert.

