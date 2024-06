Auto fährt in Wien auf Gehsteig und verletzt fünf Passanten

Wien - Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Auto am Mittwochabend in Wien-Ottakring gefordert. Ein Pkw-Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver am Lerchenfelder Gürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und geriet mit dem Pkw auf den Gehsteig. Mehrere Personen, die vor einem Lokal standen, wurden von dem Wagen erfasst. Insgesamt fünf Männer erlitten Verletzungen, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Rauch will Abtreibungen aus Strafgesetz streichen

Bregenz - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) fordert die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch sowie erneut einen freien Zugang. Wer diesen infrage stelle, "treibt Frauen in den Untergrund und in eine medizinische Notlage", so Rauch laut den "Vorarlberger Nachrichten" (Donnerstag). Die Kosten sollten durch die Sozialversicherung übernommen werden. Derzeit sind Abtreibungen gemäß der Fristenlösung zwar straffrei, aber weiter illegal.

Hitzewelle in der Ägäis erreicht ihren Höhepunkt

Athen/Ankara - Seit drei Tagen macht eine Hitzewelle den Menschen in Griechenland und der Türkei das Leben schwer. Wie das griechische Wetteramt am Donnerstag mitteilte, werden am frühen Nachmittag in Mittelgriechenland und auf der Halbinsel Peloponnes Werte bis 45 Grad erwartet. "Es wird der schwierigste Tag dieser Hitzewelle sein", sagte ein Sprecher des Wetteramtes im Rundfunk. Bereits um 9.00 Uhr zeigten die Thermometer in Athen 33 Grad.

UNHCR: Weltweit 120 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist 2023 und auch bisher im Jahr 2024 erneut gestiegen und hat ein historisches Hoch erreicht. Laut dem "Global Trends Report" des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren mit Stand Mai 2024 rund 120 Millionen Menschen weltweit von Vertreibung betroffen. Somit gab es zum 12. Mal in Folge einen Anstieg der Vertreibungszahlen. Das UNHCR führte "das auf neue und sich verändernde Konflikte" sowie "das Unvermögen, bestehende Krisen zu lösen" zurück.

Selenskyj als Gast beim G7-Gipfel in Italien

Bari - Die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) kommt am Donnerstag zu ihrem alljährlichen Gipfel zusammen. Auf Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen einander die Staats- und Regierungschefs in Apulien im Süden des Landes. Wichtigste Themen sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie das Verhältnis zu China. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Papst Franziskus sind als Gäste eingeladen.

Wifo-Ökonom rechnet mit steigenden Preisen für E-Autos

Wien/EU-weit/Brüssel - Die von der EU-Kommission angekündigten Strafzölle gegen chinesischen Elektroautos dürften in Europa zumindest zu einem leichten Anstieg der Preise führen. Dieser Ansicht ist der Wifo-Handelsexperte Harald Oberhofer. Der Preis am Markt hänge neben der Nachfrage zwar noch von anderen Faktoren ab, "zusammengefasst würde ich aber davon ausgehen, dass es schon einen leichten Preisanstieg geben könnte", sagte er am Donnerstag im "Ö1 Journal um acht".

480 Personen irrtümlich FH-Studienplatz in Wien zugesagt

Wien - Aufgrund eines technischen Fehlers hat die Fachhochschule Wien der WKW irrtümlich Studienplatzzusagen an 480 Personen verschickt, die sie tags darauf wegen der begrenzten Zahl an Plätzen wieder zurückziehen musste. Das berichtete der "Kurier" in seiner Donnerstagausgabe. Die Betroffenen stehen nun auf einer Warteliste. Schon 2014 gab es an der FH ein ähnliches Problem, damals war allerdings laut der akademische Leiterin Beate Huber ein anderes technisches System schuld.

Krawalle rund um Reformpaket in Argentinien

Buenos Aires - Begleitet von heftigen Protesten auf der Straße hat der argentinische Senat ein umstrittenes Reformpaket der ultraliberalen Regierung von Präsident Javier Milei verabschiedet. Das Vorhaben wurde am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit knapper Mehrheit von 37 zu 36 Stimmen angenommen. Ausschlaggebend war die Stimme von Vizepräsidentin Victoria Villarruel, die als Vorsitzende des Senats mit Ja votierte und so ein Patt verhinderte, wie örtliche Medien berichteten.

