Abschied von Brigitte Bierlein

Wien - Österreich hat sich am Freitag von der vergangene Woche verstorbenen ersten Bundeskanzlerin des Landes, Brigitte Bierlein, verabschiedet. Im Rahmen eines Requiems im Stephansdom wurde ihre Persönlichkeit umfassend gewürdigt. Interessiert, kompetent, mutig, gesellig, elegant und dialog-orientiert waren nur einige der Eigenschaften, die ihr in den Reden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Karl Nehammer und Kardinal Christoph Schönborn zugeschrieben wurden.

Central Group übernimmt Geschäftsbetrieb der KaDeWe-Gruppe

Wien - Nach dem Verkauf der Immobilie des Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe an die Central Group durch Signa geht nun auch der Geschäftsbetrieb an die thailändische Unternehmensgruppe. Ein entsprechender Vertrag mit der KaDeWe-Gruppe, der auch den Betrieb der Kaufhäuser Oberpollinger (München) und Alsterhaus (Hamburg) umfasst, wurde unterzeichnet. Ein Kaufpreis wurde in einer KaDeWe-Aussendung nicht genannt.

Innsbrucker Autobahn-Fahrraddemo mit Musikauftakt gestartet

Innsbruck - Die von "Fridays for Future" organisierte Fahrraddemonstration auf die Inntalautobahn (A12) hat Freitagnachmittag am Vorplatz des Tiroler Landestheaters mit Blasmusik und Reden begonnen. Gegen 15.15 Uhr wird im Anschluss der Räder-Demozug durch das Innsbrucker Stadtgebiet in Richtung eines Autobahnteilstückes ziehen. In den Reden zum Auftakt wurde die "Unentschlossenheit der Regierung" gegeißelt und eine "Fairkehrswende" gefordert.

NATO baut Hauptquartier für Ukraine-Einsatz auf

Brüssel/Wiesbaden - Das Hauptquartier für den geplanten NATO-Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte wird in Deutschland angesiedelt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Bündniskreisen erfuhr, ist Wiesbaden als Standort vorgesehen. Dort ist auch die Basis der US-Streitkräfte in Europa, die bisher die Koordinierungsaufgaben wahrnehmen.

Putin umreißt Bedingungen für Ukraine-Friedensgespräche

Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin formuliert Bedingungen für Friedensgespräche mit der Ukraine. Russland ist demnach bereit, die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte aus den vier östlichen Regionen zurückziehen, die von der Regierung in Moskau annektiert wurden. Die Ukraine müsse zudem ihre Bestrebungen aufgeben, der NATO beizutreten, sagte Putin am Freitag. Die NATO und Kiew wiesen die Vorschläge zurück.

EM-Touristen geben in Deutschland eine Milliarde aus

München - Die heute, Freitag, beginnende Fußball-Europameisterschaft dürfte Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts eine zusätzliche Milliarde Euro durch ausländische Touristen einbringen. Bei der WM 2006 in Deutschland waren zu Beginn die Ankünfte und Übernachtungen von ausländischen Gästen um jeweils 25 Prozent gestiegen, erklärte Ifo-Forscher Gerome Wolf.

Festnahmen nach Fund von Rekord-Kokainmenge in Deutschland

Stuttgart/Düsseldorf/Hamburg - Drogenfahnder haben im Hamburger Hafen die bisher größte Menge Kokain in Deutschland im Wert von mehreren Milliarden Euro sichergestellt. Das teilte die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die riesige Drogenmenge sei bereits im Vorjahr entdeckt worden. Sieben Haftbefehle seien nun vollstreckt worden. Nach Angaben des Justizministeriums im Bundesland Nordrhein-Westfalen handelt es sich um 35 Tonnen Kokain.

Trauerfeier für getöteten Polizisten in Mannheim

Mannheim - Mit einer emotionalen Trauerfeier haben sich am Freitag Tausende Menschen von dem Polizeibeamten verabschiedet, der zwei Wochen zuvor auf dem Mannheimer Marktplatz von einem mutmaßlichen Islamisten mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden war. An der Trauerfeier im Congress Center Rosengarten nahmen Angehörige und Freunde des Getöteten, Politikerinnen und Politiker - darunter die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) - sowie Hunderte Polizeibeamte teil.

