EU für Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel/EU-weit - Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau geeinigt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft am Freitag in Brüssel mit. Die Entscheidung soll kommende Woche auf einem EU-Ministertreffen formell abgesegnet werden.

G7-Gipfel nimmt Russland und China ins Visier

Rom/Vatikanstadt - Die G7-Staaten haben auf ihrem Gipfel in Italien China und Russland ins Visier genommen. Sie forderten einen Stopp der Lieferung von Waffenteilen an Russland, warnten Peking vor einer weiteren Eskalation im Südchinesischen Meer und verurteilten Chinas "schädliche Überkapazitäten" im internationalen Handel. Russlands Präsident Wladimir Putin drohte mit Konsequenzen. Die G7 wollen sich auch gegen Angriffe auf Wahlen wappnen. Erstmals war auch der Papst beim Gipfel dabei.

Nehammer reist zu Ukraine-Friedenskonferenz in die Schweiz

Bürgenstock - Am Samstag und Sonntag treffen hochrangige Politikerinnen und Politiker am Schweizer Bürgenstock zusammen, um über Friedensperspektiven für die Ukraine zu beraten. Mit dabei ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Konferenz könne einen "ersten Schritt" in einem Friedensprozess darstellen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. "Das Sterben muss ein Ende nehmen", wurde Nehammer zitiert. Ein wesentlicher Punkt der Beratungen sei die weltweite Ernährungssicherheit.

Trooping the Colour: Geburtstagsparade von King Charles III.

London - Mit Tausenden Soldaten in Paradeuniform und Bärenfellmützen feiert Großbritannien am Samstag (11.00 Uhr MESZ) den Geburtstag von König Charles III. Wegen seiner Krebserkrankung wird der Monarch anders als im Vorjahr die prunkvolle Parade "Trooping the Colour" aber nicht auf dem Pferd abnehmen. Der 75-Jährige legt die kurze Strecke vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz in einer Kutsche zurück.

US-Militär: Gaza-Pier wird temporär nach Israel geschleppt

Washington - Der vom US-Militär errichtete provisorische Pier im Meer vor dem Gazastreifen wird wegen rauen Seegangs vorübergehend an die israelische Küste geschleppt. Das teilte das zuständige Regionalkommando (CENTCOM) der Armee am Freitag mit. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, aber die Sicherheit der beteiligten Soldaten habe höchste Priorität. Die vorübergehende Verlegung werde strukturelle Schäden an dem Pier verhindern.

Südafrikas Präsident Ramaphosa für zweite Amtszeit bestätigt

Kapstadt - Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa ist von dem neu gewählten Parlament des Landes für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Der 71-Jährige erhielt 283 von 339 Stimmen, wie der Oberste Richter Raymond Zondo am späten Freitagabend mitteilte. Ramaphosa, der Parteichef des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), wird nun eine neue Regierung bilden.

Europol: Schlag gegen terroristische Propagandaplattformen

Den Haag - Ermittler in Europa und den USA haben nach eigenen Angaben terroristischer Propaganda und Kommunikation im Internet einen Schlag versetzt. In mehreren Ländern seien Server abgeschaltet und Websites geschlossen worden, die auch Verbindungen vor allem zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatten, teilte Europol am Freitag in Den Haag mit. Österreich wurde in der Aussendung nicht explizit genannt.

