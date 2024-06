Ukraine-Friedenskonferenz in die Schweiz startet

Bürgenstock - Nach dem G7-Gipfel in Italien wollen am Samstag Vertreter von 92 Staaten in der Schweiz über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine beraten. Russlands Präsident Wladimir Putin wurde dieses Mal nicht eingeladen. Auch Moskaus wichtigster Verbündeter China hat abgesagt. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Konferenz könne einen "ersten Schritt" in einem Friedensprozess darstellen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Landbauer wird erneut zum Obmann der FPÖ NÖ gewählt

Tulln - Landesvize Udo Landbauer wird am Samstag in Tulln erneut zum Obmann der FPÖ Niederösterreich gewählt. Beim 36. ordentlichen Landesparteitag in Tulln ans Rednerpult treten wird weniger als eine Woche nach dem freiheitlichen Erfolg bei der EU-Wahl auch Bundesparteichef Herbert Kickl. Bei seiner erstmaligen Kür zum Landesparteiobmann hatte Landbauer im Juni 2021 in Wieselburg 94,59 Prozent Zustimmung erhalten.

Ärztekammer empört über Hackers Wahlarzt-Vorstoß

Wien - Die Ankündigung eines Wahlarztverbots für Wiener Spitalsärzte von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stößt bei der Ärztekammer erwartungsgemäß auf heftige Kritik: Es handle sich um "reine Showpolitik auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener", meinte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart am Samstag in einer Aussendung. "Eine erzwungene Einschränkung der Berufsfreiheit wird noch mehr Ärztinnen und Ärzte für immer von den Spitälern wegtreiben."

Trooping the Colour: Geburtstagsparade von King Charles III.

London - Vor der Geburtstagsparade für König Charles III. versammeln sich seit Samstag früh in London zahlreiche Fans der königlichen Familie. Viele Menschen wedelten bei Sonnenschein mit dem "Union Jack", der britischen Flagge, manche trugen sogar Kleidung in den Farben Blau, Rot und Weiß. Aber auch Gegner der Monarchie machten auf sich aufmerksam. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate (42).

IGGÖ soll Islam-Lehrerin ohne Kopftuch diskriminiert haben

Wien - Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hat eine Islam-Lehrerin diskriminiert, weil sie das Kopftuch abgelegt hat. Das besagt ein erstinstanzliches Urteil des Arbeits- und Sozialgerichts, über das "profil" und der "Standard" berichten und das der APA vorliegt. Die Frau soll keinen Vertrag als Landeslehrerin erhalten haben, weil sie kein Kopftuch trug. Das Gericht sah eine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion, die IGGÖ will das Urteil anfechten.

Bodensee wird laut Auswertung immer wärmer

Langenargen - Der Bodensee wird einer Auswertung des Seeforschungsinstituts Langenargen zufolge immer wärmer. Das Institut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) misst die Wassertemperatur im See seit 1962. Damals betrug sie im Schnitt noch 10,5 Grad. Im Jahr 2022 erreichte die Temperatur in dem Binnengewässer im Jahresdurchschnitt an der Wasseroberfläche einen Höchstwert von 14,1 Grad, wie die Auswertung zeigte. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittswert bei 13,6 Grad.

Weite Teile der USA bereiten sich auf Hitzewelle vor

Washington - Weite Teile des Ostens und Zentrums der USA bereiten sich auf eine Hitzewelle mit für den Juni ungewöhnlich hohen Temperaturen vor. "Die Temperaturen werden in der nächsten Woche vom Mittleren Westen bis zum Nordosten in die Höhe schnellen", erklärte der US-Wetterdienst am Freitag in den Onlinemedien. Dabei dürften mehrere Temperaturrekorde gebrochen werden.

Canyoning-Gruppe in Tirol musste gerettet werden

Zams - Eine achtköpfige Canyoning-Gruppe ist am Freitag im Gemeindegebiet von Zams (Bez. Landeck) in eine Notlage geraten. Sie wurde während des Abseilens in eine Schlucht vom rasanten Anstieg des Wasserspiegels überrascht und alarmierte die Einsatzkräfte, informierte die Polizei. Daraufhin wurden die acht Personen von zwei Hubschraubern per Tau in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

