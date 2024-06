Ukraine-Friedenskonferenz ringt um "richtige Signale"

Bürgenstock - Bei einem Gipfeltreffen in der Schweiz beraten Vertretungen von 92 Staaten über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin wurde dieses Mal nicht eingeladen. Auch Moskaus wichtigster Verbündeter China hat abgesagt. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Konferenz wolle "Verbündete finden" und die "richtigen Signale senden", sagte er am Rande des Gipfel gegenüber Medienleuten.

Tote bei Angriffen im ukrainisch-russischen Grenzgebiet

Kiew (Kyjiw) - In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben am Freitag sechs Menschen getötet worden. Vier von ihnen wurden laut dem russischen Ministerium für Katastrophenschutz aus den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Stadt Schebekino geborgen.

Landbauer erneut zum Chef der FPÖ Niederösterreich gewählt

Tulln - Beim 36. ordentlichen Landesparteitag ist Landesvize Udo Landbauer am Samstag in Tulln erneut zum Chef der FPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 38-Jährige erhielt 98,67 Prozent Zustimmung, 94,59 Prozent waren es 2021 bei seiner erstmaligen offiziellen Kür gewesen. In seiner Rede zeigte sich Landbauer angriffslustig: "Wir sind am Beginn einer politischen Wende." Bundesparteiobmann Herbert Kickl sprach der Landesgruppe für die Nationalratswahl eine "Schlüsselrolle" zu.

G7-Staats- und Regierungschefs für globale Mindeststeuer

Bari - Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer (G7) befürworten eine globale Mindeststeuer. Damit solle auch ein gerechteres internationales Steuersystem erreicht werden, sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Samstag zum Abschluss des G7-Gipfels. Nach ihren Worten ist ein Übereinkommen über eine globale Mindeststeuer so weit ausgearbeitet worden, dass es unterzeichnet werden könnte.

Unterbrechungen bei Milo Raus "Wiener Prozessen"

Wien - Der Prozessmarathon der Wiener Festwochen im Wiener Odeon biegt langsam in seine Zielgerade sein. Während am Samstagvormittag das erste Teilverfahren des theatralen Prozessdaches "Die Heuchelei der Gutmeinenden" vergleichsweise ruhig verlief, sprengten zwei "Zeugen" von israelkritischen Gruppen am Nachmittag den zweiten Teil, der sich formal mit der Räumung eines Protestcamps beschäftigte. Sie versuchten, das Dokutheaterstück dabei als Propagandaplattform zu benützen.

Mann in Deutschland verletzt Menschen auf privater EM-Party

Berlin - Während Millionen Menschen in Deutschland beim EM-Eröffnungsspiel mitfieberten, hat sich in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt in Deutschland ein Drama abgespielt. Ein 27-Jähriger drang am Freitagabend auf ein Privatgrundstück in einer Einfamilienhaussiedlung ein und attackierte mehrere Menschen auf einer kleinen Gartenparty - laut Polizei mit einem "messerähnlichen Gegenstand". Sie hatten sich im Hof getroffen, unter anderem um das Spiel Deutschland gegen Schottland zu sehen.

Jugendliche in Wien bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Wien - Zwei Jugendliche, die zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren, sind am späten Freitagabend bei einem Unfall in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Berufsrettung Wien am Samstag berichtete, waren der 15-jährige Lenker und sein 14-jähriger Mitfahrer mit dem Gefährt bei der Kreuzung Johannesgasse mit dem Schubertring in ein Auto gekracht. Der 15-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und erlitt Kopfverletzungen sowie Knochenbrüche.

Weite Teile der USA bereiten sich auf Hitzewelle vor

Washington - Weite Teile des Ostens und Zentrums der USA bereiten sich auf eine Hitzewelle mit für den Juni ungewöhnlich hohen Temperaturen vor. "Die Temperaturen werden in der nächsten Woche vom Mittleren Westen bis zum Nordosten in die Höhe schnellen", erklärte der US-Wetterdienst am Freitag in den Onlinemedien. Dabei dürften mehrere Temperaturrekorde gebrochen werden.

