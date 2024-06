Kremlchef Putin zu Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Russlands Präsident Wladimir Putin ist vor dem Hintergrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen. Der Kremlchef sei am Flughafen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un empfangen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Bei der zweitägigen Visite geht es Beobachtern zufolge auch um weitere Waffenlieferungen von Pjöngjang, die Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine einsetzen will.

Laut Diplomaten mehr als 300 Ägypter bei Hadsch gestorben

Mekka - Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind wegen der extremen Hitze mehr als 300 Ägypter ums Leben gekommen. Dies sagten zwei arabische Diplomaten am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer AFP-Zählung stieg die Zahl der Toten beim Hadsch damit auf insgesamt mehr als 570. Nach Angaben der Diplomaten starben auch mindestens 60 Jordanier. Zuvor hatten bereits der Iran, Tunesien, Indonesien und der Senegal Tote gemeldet.

EU-Kommission präsentiert wirtschaftspolitische Empfehlungen

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen ("Europäisches Semester") für die Mitgliedsländer in Brüssel präsentieren. Zuletzt war noch unklar, wie detailliert die sogenannten länderspezifischen Empfehlungen ausfallen werden, die immer vor dem Sommer erfolgen. Im Vorjahr hatte die EU-Kommission für Österreich vor allem die hohe Abhängigkeit von russischem Gas kritisiert und einen rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert.

Frankreichs Polizei rüstet sich für Unruhen bei Wahlen

Paris - Frankreichs Armee und Polizei rüsten sich nach einem Bericht der Zeitung "JDD" für mögliche Unruhen während der anstehenden Parlamentswahl, insbesondere für den Fall eines Siegs des rechtsnationalen Rassemblement National. Bei einer Lagebesprechung im Pariser Verteidigungsministerium sei das Szenario von Unruhen auf den Straßen und in den Vorstädten bei einem Sieg der Partei von Marine Le Pen Ende vergangener Woche erörtert worden, berichtete die Zeitung am Dienstag.

Biden plant Kurswechsel bei US-Einwanderungspolitik

Washington - US-Präsident Joe Biden plant einen Kurswechsel in der Einwanderungspolitik. Er bot am Dienstag Hunderttausenden illegal in den USA lebenden Einwanderern, die mit US-Bürgern verheiratet sind, einen Weg zur Staatsbürgerschaft an. Dieser Schritt im Wahljahr steht in scharfem Kontrast zu den Plänen seines republikanischen Rivalen Donald Trump für Massenabschiebungen.

Grüne: Keine Einigung mit ÖVP gegen hohe Inkassogebühren

Wien - Überschuldete Menschen kämpfen oft auch mit horrenden Inkassokosten. Zuletzt sah hier etwa die Schuldnerberatung politischen Handlungsbedarf. Doch die türkis-grüne Regierung wird sich hierbei nicht zusammenraufen, zeigte der Konsumentenschutzausschuss des Nationalrats am Dienstag. "Im letzten Ausschuss habe ich eine baldige Einigung in Aussicht gestellt. Die wird es nicht geben", sagte Konsumentenschutzminister Johannes Rauch (Grüne) mit Blick aufs ÖVP-Wirtschaftsministerium.

Handy-Sicherstellung passierte den Justizausschuss

Wien - Trotz des Koalitionskrachs um den Alleingang von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf EU-Ebene haben ÖVP und Grüne im Justizausschuss am Dienstag gemeinsam für eine Neuregelung der Handy-Sicherstellung, die Ausweitung des Verteidigerkostenersatzes und eine Reform der Verbandsklagen gestimmt. Der Verteidigerkostenersatz passierte den Ausschuss einstimmig, die Handy-Sicherstellung mit den Stimmen der Regierungsparteien, bei den Verbandsklagen stimmte auch die FPÖ zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red