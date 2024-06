ÖVP-Ländervertreter boykottieren Gewessler

Wien/Lochau/Brüssel - Die ÖVP ist weiter entrüstet ob des Alleingangs von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Sachen EU-Renaturierungsgesetz. Als Protest reisen heute, Freitag, die fünf von der Volkspartei gestellten Energielandesräte nicht zum Treffen mit ihren Amtskollegen in Vorarlberg an. Grund dafür ist die Anwesenheit Gewesslers. Diese habe bereits in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass ihr die Länderinteressen egal seien, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.

Drohnenangriff auf russische Öl-Raffinerie

Krasnodar - Die südrussische Schwarzmeer-Region Krasnodar meldet einen "massiven" ukrainischen Drohnenangriff. Unter anderem sei eine Ölraffinerie attackiert worden, teilte Regionalgouverneur Wenjamin Kondratjew am Freitag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Arbeiter sei dort getötet worden, als Trümmer einer abgeschossenen Drohne in einem Werksgebäude eingeschlagen seien. Behördenvertreter sprachen von Angriffen auf drei Kommunen.

USA verbieten russische Antiviren-Software Kaspersky

Washington - Die US-Regierung verbietet die russische Virenschutzsoftware Kaspersky. Eine ausführliche Untersuchung habe ergeben, dass dies der einzige Weg sei, Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit auszuräumen, teilte eine Unterbehörde des US-Handelsministeriums am Donnerstag mit.

Österreich trifft im EM-Schlüsselspiel auf Polen

Berlin - Das österreichische Nationalteam trifft am Freitag (18.00 Uhr/live ServusTV und ARD) im zweiten Gruppenspiel der Fußball-EM in Deutschland auf Polen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Vizeweltmeister Frankreich steht das ÖFB-Team von Teamchef Ralf Rangnick im Berliner Olympiastadion unter Druck, ein Sieg im Schlüsselspiel der schweren Gruppe D gegen das polnische Team um Superstar Robert Lewandowski würde die Chancen auf den Achtelfinal-Aufstieg erheblich steigern.

Nordkoreanische Soldaten übertraten wieder Grenze

Seoul/Pjöngjang - Das südkoreanische Militär hat eigenen Angaben zufolge auf einen erneuten Grenzübertritt von nordkoreanischen Soldaten mit Warnschüssen reagiert. "Mehrere nordkoreanische Soldaten, die innerhalb der entmilitarisierten Zone an der zentralen Frontlinie arbeiteten, haben die militärische Demarkationslinie überschritten", teilte der südkoreanische Generalstab am Freitag mit. "Nach Warnmeldungen und Warnschüssen haben sich die nordkoreanischen Soldaten nach Norden zurückgezogen."

Explosion in Bozner Fabrik - vier Arbeiter in Lebensgefahr

Bozen - Nach einer Explosion in einer Fabrik in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen in der Nacht auf Freitag haben sich vier Personen in Lebensgefahr befunden. Insgesamt wurden laut italienischen Medienberichten acht Personen verletzt, fünf davon schwer. Sie waren demnach Arbeiter der Fabrik. Die Explosion hatte sich gegen Mitternacht in der Lagerhalle der Fabrik, die sich in der Bozner Industriezone befindet, ereignet. Einige Mitarbeiter wurden von den Flammen erfasst.

Hisbollah-Angriffe auf Israel machen Angst vor Regionalkrieg

Beirut/Washington - Angesichts der anhaltenden Raketenangriffe der vom Iran unterstützten, libanesischen Hisbollah-Miliz auf Israel und der israelischen Gegenangriffe wächst die Angst vor einem regionalen Krieg im Nahen Osten. Die israelische Armee erklärte, sie habe in der Nacht auf Freitag einen neuen Angriff aus dem Libanon abgewehrt. Libanesische Medien berichteten von israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon.

Europa-Forum mit Nehammer und Borrell

Göttweig - Das diesjährige Europa-Forum Wachau steht bis Samstag unter dem Motto "Rebooting Europe". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erhält am Freitag in Göttweig den "Alois-Mock-Europa-Preis". Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und der Liechtensteiner Regierungschef Daniel Risch nehmen am Forum teil. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum einjährigen Jubiläum der "Göttweig Declaration" Amtskollegen der Westbalkanstaaten zu Gast.

